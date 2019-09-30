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想做健康人健檢不可少　健康存摺才是最佳資產

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▲安南醫院健檢中心黃金團隊，由主任黃守正醫師（右五）率領成員，提供各式優質健檢服務。（圖／記者林悅翻攝）

▲安南醫院健檢中心黃金團隊，由主任黃守正醫師（右五）率領成員，提供各式優質健檢服務。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市立安南醫院健檢中心主任黃守正醫師指出，30歲以上男女，如有長時間或不尋常的身體型態和功能有變化者、有家族病史者、自覺有需要者等情形者，盡早接受健康檢查為宜。

黃守正醫師說，健康檢查對「沒有症狀」、「外表看來沒有疾病」正常人更具意義，因為沒有警告訊號與自我身體的警覺性，反而延誤治療良機。因此，健康檢查可以協助加強對自我身體的警覺性並了解日常保健之道，預防疾病更惡化。

▲安南醫院健檢中心黃金團隊，由主任黃守正醫師（右五）率領成員，提供各式優質健檢服務。（圖／記者林悅翻攝）

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黃守正指出，疾病的發生在醫學的學理上可以分為5個階段：易感染期、臨床前期、臨床期、殘障期與死亡。大部分的慢性疾病，若在臨床期之前發現及早治療，治療效果會遠比症狀顯現後才治療來得好，而且復原機率也比較高。是故健康檢查其精神在於趁疾病潛在人體中但尚未有症狀顯現出來時，先檢查出來加以治療達到「早期發現，早期治療」，避免疾病繼續惡化，也就是盡早設立停損點。

▲安南醫院健檢中心黃金團隊，由主任黃守正醫師（右五）率領成員，提供各式優質健檢服務。（圖／記者林悅翻攝）

惟並非每項疾病檢查都能百分百測出是否真的罹患疾病。黃守正表示，任何檢查均有偏差（疾病本身篩檢方法的準確性與儀器的限制性均有關係），有些受檢者檢查後，結果可能會超出正常值範圍，就誤以為有疾病，而某些體內有潛在疾病因子的人，有可能因沒有被檢查出來而錯過早期矯正治療時機。檢查結果均正常時表示檢查出數值均落在「一般人正常值」範圍中，超出正常值就叫異常，但正常值並無固定標準，每家醫院標準值有時會有不同。

黃守正醫師，說所謂正常值是根據健康多數人檢查結果用統計方法推論出的數值，因此不可把正常值當成是標準值，個人之間差異應考慮在內。如數值超過正常值太多，當然疾病可能性很大，但如接近正常值的異常值就很難判斷，如自身有異常值時就需要與醫師諮詢其真正意義，並做持續追蹤以避免黃金治療時機。

▲安南醫院健檢中心黃金團隊，由主任黃守正醫師（右五）率領成員，提供各式優質健檢服務。（圖／記者林悅翻攝）

安南醫院健檢中心具有完善的設備與親切的服務，6年多來於健檢中已發現諸多有症狀或無症狀的癌症、慢性病、心血管疾病病人，挽救無數生命。服務內容除健保40歲以上3年1次，65歲以上1年1次成人健檢外，還有各種套餐式健檢，歡迎大家一起來檢視自身健康存摺是資產還是負債，清楚自身真正健康狀況總是好事。

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