黨魁手上紙杯「P圖成環保杯」　加拿大綠黨挨轟丟臉　　

▲ 梅伊手上的杯子變成有塑膠外殼和綠黨Logo的環保杯。（圖／翻攝自推特／@_llebrun）

實習記者許祐誠／綜合報導

加拿大關注環保議題的綠黨24日被人爆料，竟然偷偷把官網上一張黨魁梅伊（Elizabeth May）拿著一次性紙杯的個人生活照，使用修圖軟體修改成印有該黨Logo的環保杯，立刻吸引許多網友砲轟「造假」、「丟臉」。對此，綠黨女發言人艾茉莉（Rosie Emery）承認此錯誤，但也表示黨員不該多此一舉。

根據《福斯新聞》（Fox News）報導，這張梅伊於2018年於雪梨大道市場（Sidney Street Market）購物時所拍攝的照片傳出後，艾茉莉承認，杯子的確使用修圖軟體photoshop修改過，她不懂黨員為何要多此一舉，但她不希望抹滅梅長期致力於環保議題的努力。

對於這件醜聞，梅伊也表示，她發現當下感到「非常震驚」，她平常總是力求100％避免使用一次性商品，隨身攜帶可重複使用的咖啡杯、竹製餐具等，雖然有熱心的工作人員犯錯，但她絕對不會隱藏原版照片的任何地方。

儘管梅伊和發言人已出面承認錯誤，許多網友仍紛紛砲轟綠黨，「這修圖技術我給100分」、「想要掩飾錯誤，被發現反而更丟臉」、「噁心」。此外，有網友甚至把紙杯p圖成威士忌，並表示「我相信這更有可能是正確的照片。」

但有另一派網友卻認為，雖然梅伊的確使用一次性的紙杯，但不應該抹滅她在環保議題上的努力才對，「你知道嗎？我真他媽的不在乎她是否使用紙杯。我不是她的最大支持者，但仍會為了有史以來最能解決氣候危機問題的最佳計劃而投票」、「如果各方面的政治家都能真心為國家服務，而非管理自己的形象，世界將會是更好的地方。」

據悉，綠黨於上週才啟動2019年選舉平台，並著重於「進步社會和生態」方面的政策，包括努力保護瀕臨絕種物種和水質，禁止使用一次性的塑膠商品等。