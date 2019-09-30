米塔颱風近逼　宜花省道30日午後不排除預警封閉

▲米塔颱風近逼，30日午後視風雨狀況，宜花省道如舊蘇花公路等公路不排除預警封閉。（資料照／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

「米塔」颱風近逼，環流將帶來豪大雨及強風，公路總局第四區養護工程處視風雨狀況，台9線（蘇花公路）東澳至崇德、台9丁線（舊蘇花公路）蘇澳至東澳、台8線（中橫公路）大禹嶺至太魯閣、台7線（西村至牛鬥）、台7甲線（棲蘭至思源埡口）等路段，不排除於30日午後實施預警性封閉道路。

公路四工處表示，「米塔」颱風陸上颱風警報，警戒區域包含宜蘭縣、花蓮縣，預計颱風環流將帶來豪大雨及強風，除目前因邊坡災害昨日已實施預警封閉之台8線（中橫公路）關原至洛韶路段外。

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對於台9線（蘇花公路）東澳至崇德、台9丁線（舊蘇花公路）蘇澳至東澳、台8線（中橫公路）大禹嶺至太魯閣、台7線（西村至牛鬥）、台7甲線（棲蘭至思源埡口）等路段，不排除於30日午後實施預警性封閉道路。

公路總局呼籲用路人，近日宜蘭地區連續豪大雨，山區飽涵降雨水體，公路邊坡易受伏流及逕流沖蝕產生崩坍落石現象，颱風警報期間應避免進入山區，行駛山區道路沿線留意邊坡坍方落石危害；公路養護單位並將適時發布警訊於CMS、幸福公路APP，並請用路人多利用公路總局智慧化省道即時路況系統（http://168.thb.gov.tw）、收聽警廣路況廣播道路通阻訊息，事先規劃行程預作準備。