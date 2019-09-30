　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

影／米塔「可能登陸點、影響最劇時間」曝　賈新興：北北基宜桃風雨最明顯

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司總監、全台唯一災害性天氣預報士賈新興表示，米塔颱風登陸的機率大增，颱風中心通過的地方可能有段時間風雨會減弱，「但大家不要以為颱風走了」，風雨最明顯的時間落在今天傍晚至周二凌晨2點。

米塔颱風。（圖／翻攝RAMMB）

▲米塔的颱風眼開了。（圖／翻攝RAMMB）

請繼續往下閱讀...

賈新興在臉書說，米塔不是西北颱，西北颱是由東往西行的西行颱風，以侵台颱風路徑來看是第一類路徑，當中心由基隆至彭佳嶼之間通過；看看米塔颱風，它移動主要是由南往北的分量大，是屬於6號路徑。

賈新興指出，米塔沒有東北季風和颱風的共伴效應，共伴秋颱的颱風一般是從菲律賓呂宋島通過，且此時長江以南有冷高壓，並帶來明顯的東北季風；看看米塔颱風的路徑，看看長江以南是否有冷高壓。

米塔颱風。（圖／翻攝賈新興臉書）

▲▼賈新興說，米塔登陸機率大增。（圖／翻攝賈新興臉書）

米塔颱風。（圖／翻攝賈新興臉書）

賈新興表示，目前米塔一路偏西，登陸的機率大增，研判今晚8、9點，中心有可能從宜蘭蘭陽溪以北至東北角附近登陸，影響最明顯的時間落在今午後至周二清晨左右，風雨最明顯的時間在今傍晚至周二凌晨2點，風雨最明顯的區域是宜蘭、新北、台北、基隆、桃園。

賈新興說，由於中心可能登陸，颱風中心通過的地方可能有段時間風雨會減弱，但大家不要以為颱風走了；預估周二上午8、9點，暴風圈有機會離開陸地，之後風雨逐漸趨緩。

氣象局指出，根據最新氣象資料顯示，颱風目前中心在宜蘭南南東方海面，向北北西移動，其暴風圈正逐漸進入台灣東南部陸地，對南投、台中以北、宜蘭、花蓮、台東、馬祖將構成威脅，預計颱風未來強度有再增強的趨勢。

氣象局表示，今至周二宜蘭縣山區有局部大豪雨或超大豪雨，宜蘭平地、新北山區及桃園山區有局部豪雨或大豪雨，北部地區、花蓮山區及基隆北海岸有局部大雨或豪雨，中部地區、東南部地區、南部山區及馬祖有局部大雨發生的機率；受地形影響，西半部降雨今下午起將明顯增強。

►發現韓國瑜珈老師的美麗小秘密

▼氣象局對宜蘭縣發布「超大豪雨」特報。（圖／氣象局／點圖可放大）

米塔颱風。（圖／氣象局）

▼米塔最新路徑預測圖。（圖／氣象局）

米塔颱風。（圖／氣象局）

ET快訊
高鐵南延只省19min！屏東人一面倒「支持改善台鐵」嘆：鄉親
潑漆何韻詩　2嫌聲押禁見「檢警追幕後指使者」
土水師傅「只算工錢」被狂侮辱　工程尾聲0收入...奧客：慢慢
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

花蓮清晨臨時宣布停班停課！臉書留言罵翻　徐榛蔚回應了

快訊／台鐵苗栗「通霄南平交道」傳死傷事故　海線部分列車延遲

原要當沙發學徒　幼年曾被3個領養家庭「退貨」... 黃榮森獲菁師獎

高鐵南延只省19分鐘！屏東人一面倒「支持改善台鐵」　嘆：鄉親捨得花2000？

台7線明池至棲蘭封路！　30日15時只出不進16時封路

9國逾千名好手齊較勁！康橋「鋼鐵人」征戰世界機關王大賽奪冠

影／宜花桃、新北民眾小心！米塔颱風進逼　土石流紅黃色警戒152條

12子女已送走4人！　98歲全台最老醫傷心愧對2妻：她們都在忍讓

颱風天不飛了！米塔來襲...國內、國際航班「30日停飛懶人包」

影／防災視訊斷線！蘇貞昌怒嗆「要等多久」　花縣府：3系統同步，沒問題啊！

陸客一家3口狂撕中山大學連儂牆 學生勸阻無效...怒嗆：沒寫不能撕

台港遊行傳「採訪意外」！面具人潑油漆...何韻詩背全染紅

「頑皮白鯨」撞掉潛水員GoPro！下秒鑽海底撿回憨笑：對不起啦

天秤座打5折！新莊天賜百匯吃到飽　風向星座水瓶、雙子同有85折優惠

弟被不當管教！男當街狠揍士官長 拿槍敲頭+用腳踹...幼子全程目睹

3歲被霸凌到高中、求職處處碰壁　聽障女孩：請給我機會證明價值

印度首屆「放屁大賽」超失敗！3男克服羞恥爭冠全槓龜網笑翻

1天14小時+年休3天女員工腦死 當歸鴨老闆娘喊冤：她不願休息

蔡英文：對岸不希望我連任　他們希望選出對北京低頭的政權

何韻詩遭潑紅漆後回應：一定會追究！　 「這只是冰山一角」恐懼才真正最可悲

花蓮清晨臨時宣布停班停課！臉書留言罵翻　徐榛蔚回應了

快訊／台鐵苗栗「通霄南平交道」傳死傷事故　海線部分列車延遲

原要當沙發學徒　幼年曾被3個領養家庭「退貨」... 黃榮森獲菁師獎

高鐵南延只省19分鐘！屏東人一面倒「支持改善台鐵」　嘆：鄉親捨得花2000？

台7線明池至棲蘭封路！　30日15時只出不進16時封路

9國逾千名好手齊較勁！康橋「鋼鐵人」征戰世界機關王大賽奪冠

影／宜花桃、新北民眾小心！米塔颱風進逼　土石流紅黃色警戒152條

12子女已送走4人！　98歲全台最老醫傷心愧對2妻：她們都在忍讓

颱風天不飛了！米塔來襲...國內、國際航班「30日停飛懶人包」

影／防災視訊斷線！蘇貞昌怒嗆「要等多久」　花縣府：3系統同步，沒問題啊！

高逾243公尺…男遊客突翻柵欄「躍下美峽谷天空步道」輕生　屍體還在找！

《白雪公主》真人版正在選角！網友罕見「一面倒建議」狂推：拍出來是神作

拿槍對準示威者爆紅　香港「光頭警長」赴北京被粉絲包圍

找黃珊珊進北市府讓宋楚瑜不滿　蔡壁如認錯：是我們白目！

花蓮清晨臨時宣布停班停課！臉書留言罵翻　徐榛蔚回應了

快訊／台鐵苗栗「通霄南平交道」傳死傷事故　海線部分列車延遲

巴黎時裝周／巴黎世家「墊肩衣」全球熱議！凱亞葛柏露纖腰加持紀梵希

北市未達標仍放颱風假　柯文哲：首都生活圈合在一起

米塔來襲！超商備貨增曝營業時間　小7推防颱物資優惠第2件6折

別再亂翹二郎腿！腰薦椎「3度復發」慘...痛到無法下床

生活熱門新聞

米塔來襲　全台停班停課一覽表

剛換iPhone 11想賣了　..

快訊／大轉彎！　花蓮縣緊急宣布..

討厭放颱風假　外送員：不用賺了

米塔來台原因曝　彭啟明說最大降..

女店員不給取貨　男：我是妳舅舅..

新竹這間公司橫跨縣市　上不上班..

氣象局1030曝光「路徑西修」..

快訊／新竹市颱風不放假！林智堅..

22元買到全家大拿鐵　攻略曝光

即／北北基聯合宣布：30日停班..

颱風假不同調　林智堅臉書被灌爆

新竹市開第一槍　率先宣布30晚..

米塔開眼了！暴風圈11時觸陸

更多熱門

相關新聞

國軍：已助鳳林鎮山興里、鳳信里撤離89鄉民

因應米塔颱風來襲，國軍第二作戰區指揮官陳忠文中將依花蓮縣政府應變中心一級開設，並召開作戰區災防整備會議；30日上午更派遣20員官兵協助鳳林鎮山興里及鳳信里預防性撤離89位鄉民。

米塔來襲　全台景點休園懶人包

宜花桃、新北民眾注意！土石流黃色警戒152條

氣象局11:40曝米塔最新路徑

米塔來了　宜花省道30日午後恐預警封閉

關鍵字：

氣象氣象局氣象雲賈新興颱風米塔颱風

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

米塔來襲　全台停班停課一覽表

林志成北上自由廣場戰館長！自行宣布勝利

女兒跟菜籃「撞衫」！寶媽拍照出賣…網暴動了

剛換iPhone 11想賣了　他怨輸小米

快訊／大轉彎！　花蓮縣緊急宣布：今停班停課

討厭放颱風假　外送員：不用賺了

小玉「9月沒達標退出YouTube」：我們失敗了

雪莉沒穿胸罩直播出事了！50秒露點片瘋傳

陳艾琳懷孕8月和Alex大吵！

她遭扔出博愛座　大媽怒嗆：給我滾

小燕子本名叫啥？黃曉明嗆「你不知道」　蘇有朋神回

即／智利6.8大地震　尚未發海嘯警報

快訊／蘇貞昌臨時抽考　聯繫不上花蓮縣當場發火：要我等多久？

米塔來台原因曝　彭啟明說最大降雨熱區：下午達停班課標準

洛威拿見脆弱生命　罕見露驚恐臉

更多

最夯影音

更多

陸客一家3口狂撕中山大學連儂牆 學生勸阻無效...怒嗆：沒寫不能撕

台港遊行傳「採訪意外」！面具人潑油漆...何韻詩背全染紅

「頑皮白鯨」撞掉潛水員GoPro！下秒鑽海底撿回憨笑：對不起啦

天秤座打5折！新莊天賜百匯吃到飽　風向星座水瓶、雙子同有85折優惠

弟被不當管教！男當街狠揍士官長 拿槍敲頭+用腳踹...幼子全程目睹

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面