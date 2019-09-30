影／米塔「可能登陸點、影響最劇時間」曝　賈新興：北北基宜桃風雨最明顯

記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司總監、全台唯一災害性天氣預報士賈新興表示，米塔颱風登陸的機率大增，颱風中心通過的地方可能有段時間風雨會減弱，「但大家不要以為颱風走了」，風雨最明顯的時間落在今天傍晚至周二凌晨2點。

▲米塔的颱風眼開了。（圖／翻攝RAMMB）

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賈新興在臉書說，米塔不是西北颱，西北颱是由東往西行的西行颱風，以侵台颱風路徑來看是第一類路徑，當中心由基隆至彭佳嶼之間通過；看看米塔颱風，它移動主要是由南往北的分量大，是屬於6號路徑。

賈新興指出，米塔沒有東北季風和颱風的共伴效應，共伴秋颱的颱風一般是從菲律賓呂宋島通過，且此時長江以南有冷高壓，並帶來明顯的東北季風；看看米塔颱風的路徑，看看長江以南是否有冷高壓。

▲▼賈新興說，米塔登陸機率大增。（圖／翻攝賈新興臉書）

賈新興表示，目前米塔一路偏西，登陸的機率大增，研判今晚8、9點，中心有可能從宜蘭蘭陽溪以北至東北角附近登陸，影響最明顯的時間落在今午後至周二清晨左右，風雨最明顯的時間在今傍晚至周二凌晨2點，風雨最明顯的區域是宜蘭、新北、台北、基隆、桃園。

賈新興說，由於中心可能登陸，颱風中心通過的地方可能有段時間風雨會減弱，但大家不要以為颱風走了；預估周二上午8、9點，暴風圈有機會離開陸地，之後風雨逐漸趨緩。

氣象局指出，根據最新氣象資料顯示，颱風目前中心在宜蘭南南東方海面，向北北西移動，其暴風圈正逐漸進入台灣東南部陸地，對南投、台中以北、宜蘭、花蓮、台東、馬祖將構成威脅，預計颱風未來強度有再增強的趨勢。

氣象局表示，今至周二宜蘭縣山區有局部大豪雨或超大豪雨，宜蘭平地、新北山區及桃園山區有局部豪雨或大豪雨，北部地區、花蓮山區及基隆北海岸有局部大雨或豪雨，中部地區、東南部地區、南部山區及馬祖有局部大雨發生的機率；受地形影響，西半部降雨今下午起將明顯增強。

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▼氣象局對宜蘭縣發布「超大豪雨」特報。（圖／氣象局／點圖可放大）

▼米塔最新路徑預測圖。（圖／氣象局）