快訊／米塔颱風眼開了！暴風圈11時觸陸　「宜蘭紫爆」升級超大豪雨警戒

記者賴文萱／台北報導

中颱米塔颱風眼開了，暴風圈在上午11時已經觸陸，未來路徑以通過東北角近海為主。氣象局持續發布米塔海、陸警特報，其中宜蘭縣升級超大豪雨警戒，其他13縣市也持續發布豪、大雨特報。

▲米塔颱風眼開了，暴風圈11點觸陸。（圖／中央氣象局）

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米塔持續逼近台灣，強度未來也還會繼續增強，氣象局持續發布海、陸警，警戒區包含南投、台中以北及宜花東、馬祖。根據最新氣象資料顯示，米塔目前中心在宜蘭南南東方海面，向北北西移動，未來以通過東北角近海為主。

▲氣象局持續發布豪、大雨特報，其中宜蘭縣山區升級超大豪雨警戒。（圖／中央氣象局）

氣象局預報中心課長羅雅尹表示，根據最新一報資料，氣象局在豪雨特報部分有做更新，今（30）日至明（10月1日），宜蘭縣山區升級超大豪雨警戒，有局部大豪雨或超大豪雨，另外，宜蘭平地、新北山區、桃園山區持續發布大豪雨特報，有局部豪雨或大豪雨機率，北部、花蓮山區及基隆北海岸有局部大雨或豪雨，中部地區、東南部地區、南部山區及馬祖則有局部大雨。

▲氣象局預報中心課長羅雅尹說明，米塔暴風圈上午11時已經觸陸，隨著颱風靠近，宜蘭山區有超大豪雨發生機率。（圖／記者莊喬迪攝）

至於風力部分，受到颱風環流、地形影響，花蓮、台東已有強陣風發生，中部以北到北端沿岸地區風力也會加強，尤其是下半天起到入夜，接近颱風中心的宜蘭、北部地區風力更會明顯增強，提醒民眾務必多加留意。

氣象局強調，今天下半天到明天清晨是颱風距離台灣最近，也是影響最顯著的時間點，東半部降雨在明天清晨後有機會減緩，但北部、中部山區則預估要到明天白天之後，隨颱風遠離，風雨才會減弱。

陸上警戒區：新北、基隆、台北、桃園、新竹、苗栗、台中、南投、宜蘭、花蓮、台東及馬祖，應嚴加戒備並防強風豪雨。

海上警戒區：台灣北部海面、台灣海峽北部、台灣東北部海面、台灣東南部海面、巴士海峽，航行作業船隻應嚴加戒備。