LIVE／下午狂風暴雨要來了！氣象局曝米塔最新西修路徑

記者黃凱翊／綜合報導



中颱米塔過去3小時強度又略為增強，速度也加快，路徑再向西修正，下半天起風力雨勢將更加顯著，中央氣象局11:40再度更新米塔最新動態與風雨預估狀況。截至目前為止，除了昨（29）晚6縣市宣布停班停課外，今（30）日再新增花蓮縣、連江縣（12:00起）、苗栗縣（18:00起）和新竹市（18:00起）停班停課。

氣象局也持續發布米塔海、陸警特報，其中宜蘭縣「紫爆」升級成超大豪雨警戒，其他13縣市也持續發布豪、大雨特報。天氣風險公司總經理彭啟明表示，另外一波強降雨準備接近北台灣當中，請留意。天氣風險則說，北部風雨今天（30日）下午後會明顯增強，晚間應該可用「狂風暴雨」來形容；颱風核心環流緊實，「只能說誰被掃到誰倒楣。」

氣象局預報中心課長羅雅尹表示，過去米塔路徑又有略往西修，也就是往台灣陸地修正調整，颱風中心將非常貼近東北角，提醒下半天起，風力雨勢將更加顯著，民眾要特別留意。天氣風險則指出，「這應該會是近2年來北部地區最有感的颱風」。

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▲氣象局示警，下半天起，隨著颱風接近，北部、宜蘭地區風力雨勢將顯著增強，民眾務必多加留意。（圖／記者莊喬迪攝）

氣象局提醒，目前在台東沿海已觀測到6米浪高，東半部沿海也有3-5公尺長浪，隨著颱風靠近，各地沿海風浪都會持續增大，民眾盡量不要前往海邊活動。至於風力部分，台東已出現10級陣風，蘭嶼、綠島更達16級陣風強度，接近颱風中心的宜蘭及北部，下午起風力也會明顯增大，中南部沿海空曠地區同樣也需留意強陣風。

降雨部分，隨著颱風接近，一波波雨帶已移進台灣陸地，北部、宜花東更有瞬間強降雨量發生，下午到晚上是雨勢最明顯的時候，宜蘭、北部、花蓮北側降雨狀況會更加顯著。

▲米塔颱風不排除會受地形影響有更接近、登陸的機會。（圖／翻攝自天氣風險FB粉絲專頁）

天氣風險公司表示，今天是颱風天，宜蘭花蓮現在已經有一陣陣的強風驟雨，早上北部風雨可能還不是很明顯，但下午後會明顯增強，晚間應該可以用「狂風暴雨」來形容。依照目前氣象局的預報路徑，颱風中心在今天深夜非常接近東北角，不排除會受地形影響有更接近、登陸的機會，「這應該會是近2年來北部地區最有感的颱風」。

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