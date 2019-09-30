米塔來襲「衝賣場補貨了」！量販、超市增備貨量湧人潮採買

▲因應颱風來襲，賣場增加蔬菜備貨量。（圖／資料照，記者李毓康攝）

記者曾婉婷／綜合報導

今年第18號颱風米塔來勢洶洶！對此，各家量販跟超市於昨晚（29日）就開始將防颱相關物資備貨量拉高，像是水、泡麵、乾糧等，而蔬菜同樣提高貨量且價格平穩，供消費者採買需求。據了解，不少停班停課地區的民眾，趁颱風來襲前已陸續湧入賣場搶購。

今年第18號颱風米塔中心位在台北東南方海面，路徑西修，持續往北部外海移動。由於暴風圈不斷擴大，中央氣象局29日晚間8點30分發布海上陸上颱風警報，晚間11點30分宣布米塔增強為中颱。因應受到颱風影響，部分縣市宣布停止上班上課，包含北北基、桃園市、新竹縣等。

對此，全聯因應米塔颱風來襲，自即日起至10/3特別針對餅乾、泡麵、水等推出多款優惠商品，並增加 2～3成備貨量，如中祥麥穗蘇打/蔬菜餅乾特價25元；維力炸醬麵重量包特價88元，第二件五折；多喝水6200ML特價45元、2瓶84元等。

全聯指出，目前整體蔬菜備貨量已提高2倍，以供應民眾所需。同時也有既定的促銷品項，如即日起至10/3，翠玉娃娃菜200g特價49元。而肉品部分也有促銷商品，如雲林土雞切塊一盒特價125元。

至於家樂福則表示，今天早上採買人潮尚未湧現，預計下午會陸續開始出現，而貨量目前準備充足，其中蔬菜備貨也準備好3天的量約30噸左右，水的部份約3千箱，比平常多一成左右，零食泡麵也比平常多一成。

另外，愛買同樣已加強各項商品備貨量比平常多3倍，包含生鮮、零食泡麵區和水、微波食品等，且菜價維持穩定；同時適逢愛買週年慶檔期，百樣商品驚爆會員價，像是台酒碗麵系列2碗85元、韓國農心拉麵袋麵系列119元等。而有機綜合葉菜每包也有39元優惠，供應消費者採買需求。