香港議題成綠營競選主軸？　何庭歡：民進黨似乎「見獵心喜」

▲韓辦發言人何庭歡媒體聯訪。（資料照／記者黃軍瑋攝）

記者楊蕓／台北報導

針對國民黨總統參選人韓國瑜的發言屢屢被當成「黑韓」素材，韓國瑜競辦發言人何庭歡30日受訪時說，很多都是斷章取義，沒讓談話內容完整表達，並強調若涉及抹黑或傳達不實，「我們不會容許，甚至可能訴諸法律途徑」，她也批評，民進黨對於香港、抗中等議題，似乎「見獵心喜」，當做替他們加分的選項。

針對香港歌手何韻詩29日來台出席「929台港大遊行」時，突遭人潑紅色油漆。何庭歡表示，我們不樂見任何暴力衝突，也一直強調譴責暴力，「就像韓市長強調愛與包容，可以容許社會有不同聲音立場，但不樂見這樣的行為，也不希望香港的情況在台灣發生。」

然而，潑漆事件發生後，臉書社團「韓國瑜後援會」竟有網友幸災樂禍發文狠酸「怎麼不是潑屎」，何庭歡強調，不管這是不是「韓粉」所言，韓國瑜一直都呼籲支持者，應該理性、不謾罵抹黑，做有風度的選民。

何庭歡也提到，民進黨面對香港、抗中等議題，似乎「見獵心喜」，當做替他們加分的選項，反觀韓國瑜的發言屢屢被當成「黑韓」素材，何庭歡表示，很多媒體報導或網路傳播斷章取義，沒讓韓國瑜的談話內容完整表達，若涉及抹黑或傳達不實，「我們不會容許，甚至可能訴諸法律途徑。」

至於要如何突破韓粉同溫層？何庭歡則說，一方面謝謝支持者幫他們宣揚理念，一方面也會透過政見、整合團結來吸引更多選民支持，「過去三年多來，民進黨的施政沒有得到民心，我們也希望民眾思考一下，可不可以換一個領導人做做看，能捍衛中華民國主權、也能讓生活更好。」