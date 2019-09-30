颱風假老闆說「今天上班2倍薪」！　他心動問該衝嗎？　網點破話術：沒去就GG

▲下午風雨會逐漸增強，大家最好待在家別外出。與本新聞無關。（示意圖／記者季相儒攝）



記者黃可昀／綜合報導

今年第18號颱風米塔步步逼近台灣，全台已有10縣市宣布30日停班停課，除了昨晚就宣布颱風假的6縣市，今天還新增了花蓮縣、連江縣（12:00起）、新竹市（18:00起）以及苗栗縣（18:00起）。一名網友早上8點起床時，卻收到老闆在對話群組裡表示，「今天上班兩倍薪水」，讓他當下超級心動。

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▲新竹市稍早10點44分也通報，晚間6點停止上班上課。（圖／記者陳凱力攝）



這名網友在PTT指出，雖然他今天放颱風假不用上班，不過，老闆卻開出超誘人條件，讓他好掙扎，「做一天抵兩天，感覺很賺啊！」而且目前外頭雨勢好像還頂得住，所以問其他網友，「小弟我是不是該衝了？」

其他人回應，原PO不要高興得太早，其實老闆這句話是有言下之意的，「老闆意思是，今天都2倍薪了，自己看著辦，不來以後也不用來了。」「其他人都去，你沒去就GG。」「因為其他人沒去，一人扛全部，老闆賺！」

也有不少人認為，如果確定上下班路程安全的話，去賺雙倍薪的確是好選擇，「好康又給老闆好印象，不去是傻子。」「確定安全就衝吧！」「去啊！今天去肯定閒。」「去啊，很多是薪水不變的也要去的。」但也有網友提醒，晚上風雨會越來越強，到時候下班回家很危險，「晚上如果大風大雨，你就是拿命拼了。」

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