蘆洲怪男頂樓扔「土製榴彈」紓壓　內裝鋼珠彈射穿玻璃

記者陳豐德／新北報導

新北市蘆洲區中山一路上，28日晚間傳出爆裂聲響，一棟華廈的玻璃大門被爆裂物內裝的鋼珠彈射破，共有6個彈孔，所幸沒有造成人員傷亡，經專案小組調查，發現一名田姓男子涉有重嫌，29日晚間將他逮捕歸案，並在其住處起獲半成品及材料，全案訊後依照《槍砲刀械管制條例》等罪嫌送辦。

▲怪男扔擲從樓頂裝填鋼珠彈的爆裂物紓壓。（圖／記者陳豐德翻攝）



28日晚間0時許中山一路110號附近傳出巨響，位於該址的華夏大門及窗戶玻璃上被發現分佈著至少6個大小不一的彈孔，地上也遺留著2顆鋼珠；根據監視畫面，當時爆裂物突然出現在馬路上，在地板彈跳2下後隨即炸開，由於裡面裝有鋼珠彈造成「榴彈」一般的效果，鋼珠在爆炸衝擊力下具有相當殺傷力。

▼蘆洲華廈外遭扔爆裂物。（圖／記者陳豐德翻攝）



經警方調查，發現42歲的田姓男子涉有重嫌，案發時有監視器拍下他騎摩托車到一旁大樓，隨後登上大樓後直爬上樓頂，經研判田男是在樓頂點燃爆裂物後丟至路面，爆裂物彈跳後才會爆炸射出鋼珠彈。

經查證，專案小組鎖定犯嫌後，經向地方法院申請拘票以及搜索票，29日晚間專案小組成功埋伏，並查緝犯嫌到案，當場並起獲爆裂物半成品及原物料，田男供稱自己從事鐵工廠工作，為了想要抒發情緒才會製作爆裂物，與案發住家並無冤仇，全案訊後依照《槍砲刀械管制條例》、公共危險、毀損等罪嫌送辦。

▼犯嫌停完機車進到大樓內準備犯案。（圖／記者陳豐德翻攝）



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