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米塔來襲！美食外送平台暫停服務　網購24hr快速到貨順延

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▲▼校園午餐外送潮。（圖／記者呂佳賢攝）

▲受到颱風影響，針對政府公告停班停課縣市，外送平台暫停送餐服務。（圖／記者呂佳賢攝）

記者洪菱鞠／台北報導

米塔颱風來襲，外送平台業者配合政府規定，同時考量到外送員的安全，今（9/30）調整營運時間，foodpanda公告「所在的地區依政府公告暫停提供外送服務，預定於9/30外送的預訂單將會被取消」，Uber Eats、戶戶送、有無外送等亦針對已經公告停班停課的縣市，皆暫停訂餐、不外送。

網購方面，PChome24h購物、東森購物、momo購物、Yahoo奇摩購物中心等24小時快速到貨服務，受颱風影響，訂單配送及到貨時間將順延；蝦皮24h購物中心則表示，若經各縣市宣布達停止上班標準，該區域物流人員將暫停配送。

今年第18號颱風米塔中心位在台北東南方海面，路徑西修，持續往北部外海移動。由於暴風圈不斷擴大，中央氣象局29日晚間8點30分發布海上陸上颱風警報，晚間11點30分宣布米塔增強為中颱。

以下為《ETtoday新聞雲》整理的各縣市30日停班停課一覽表：

【北部地區】

基隆市停止上班上課。

台北市停止上班上課。

新北市停止上班上課。

桃園市停止上班上課。

新竹市晚上6:00起停止上班上課。

新竹縣停止上班上課。

【中部地區】

苗栗縣晚上停止上班上課。

台中市正常上班上課。

彰化縣正常上班上課。

雲林縣正常上班上課。

南投縣正常上班上課。

【南部地區】

嘉義市：正常上班上課。

嘉義縣：正常上班上課。

台南市：正常上班上課。

高雄市：正常上班上課。

屏東縣：正常上班上課。

【東部地區】

宜蘭縣停止上班上課。

花蓮縣停止上班上課。

台東縣本島正常上班上課；成功鎮、東河鄉、長濱鄉，上午10:00起停止上班上課；蘭嶼、綠島停班停課。

【外島地區】

澎湖縣：正常上班上課。

連江縣：中午12:00起停止上班上課。

金門縣：正常上班上課。

更新時間：2019/09/30 11:19:03

▼米塔颱風路徑圖。（圖／中央氣象局）

▲▼米塔颱風。（圖／中央氣象局）

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