　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

影／星巴克、小7通通買1送1！14家「國際咖啡日」優惠懶人包快筆記

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

記者曾婉婷／綜合報導

為了響應明天（10/1）「國際咖啡日」來臨，連鎖咖啡業者與四大超商與超市都有推出優惠活動，與民眾一起同歡。對此，《ETtoday新聞雲》整理了14家優惠懶人包供消費者參考，不妨趁好康揪好友一起喝一杯吧！

▲▼星巴克 。（圖／取自粉絲團）

★星巴克為歡慶國際咖啡日，自10/1～10/2推出星禮程會員好友分享日，活動期間每日11：00～20：00會員購買兩杯相同容量/口味/冰熱皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。另補班好友分享日（10/5）活動當日11：00～20：00期間，也可享有買一送一優惠。

★伯朗咖啡館於10/1起連續5天加碼飲品買一送一。此外，伯朗咖啡館今年也加入2019台北國際咖啡展跑館店家，即日起至11/30，凡持咖啡展月票所附的兌換券，即可至伯朗咖啡館任一門市免費兌換大杯美式乙杯；持六折或八折券亦可享任一飲品折扣優惠。

伯朗咖啡館指出，目前除少部分位於醫院與學校的門市外，皆已轉型餐酒館型態，販售多款酒類飲品，為感謝消費者支持，除推出新品「葡萄琴」的創意咖啡調酒外，更加碼好康優惠，自10/1～10/31凡至伯朗咖啡館消費即贈酒品百元折價券。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

▲▼ 國際咖啡日優惠 。（圖／業者提供）

★cama café自即日起至11/17推出「尋找你的風味拿鐵」檔期，特別介紹6款經典風味拿鐵，而其中3款更是門市隱藏版人氣必點，分別是蜂蜜拿鐵、海鹽焦糖拿鐵、黑糖拿鐵。同時為歡慶10/1國際咖啡日，還舉辦會員限定「拿鐵、黑咖啡同品項大杯第二件7折」活動。

★路易莎自10/1～10/31推出兩波黑卡會員獨享的咖啡優惠，第一波為10/1～ 10/3開跑，購買單品手沖咖啡全系列可享8折優惠（含典藏手沖系列、私房咖啡系列、冰滴咖啡），以及購買任1咖啡飲品加1餐食，總金額可打8折。而第二波時間為10/4～10/31，購買巴西伊帕內瑪可享8折。

★丹堤咖啡於國際咖啡節10/1跟國慶日10/10這兩天，都有推出買一送一的優惠活動，詳細內容可鎖定丹堤咖啡官網或粉絲團。

▲▼丹堤咖啡於國際咖啡節優惠 。（圖／業者提供）

★85˚C於國際咖啡節的上午十點開始，推出大杯招牌咖啡和大杯特濃招牌咖啡，限時第二杯特價20元優惠。活動僅供民眾現場排隊購買，電話訂購、線上訂餐和外送訂單無法享有此優惠價。

★怡客咖啡迎接國際咖啡日，推出咖啡飲品買1送1優惠活動。此優惠無法與其他折扣一起使用。

★西雅圖日前推出濾泡咖啡新品，並於7-ELEVEN門市舉辦「盒裝商品買一送一」活動。即日起至11/5止，凡於全台7-ELEVEN購買西雅圖盒裝系列商品，享買一盒送一盒優惠。

★迎接10/1國際咖啡日，小7於1000店門市推出「CITY CAFE PREMIUM現煮精品咖啡買1送1」優惠活動，每杯原價80元。

▲▼ 超商咖啡優惠 。（圖／業者提供）

★全家於10/1國際咖啡日當天，推出加碼優惠，中杯單品熱美式、中杯單品熱拿鐵均一價45元。除了國際咖啡日當天優惠外，自即日起也推出咖啡系列優惠活動，與咖啡迷們共同歡慶，包含任選咖啡品項第2杯7折，而單品咖啡同品項第2杯半價，同時也與日本咖啡大廠UCC聯名，開發符合Clean Label潔淨標示的三款麵包蛋糕，讓消費者品嚐最原始美味。

★萊爾富結合線上及線下，推出一系列優惠活動，於10月1日10：00至10月13日23：59期間內，雲端超商APP「限時下殺」館推出Hi Café美式咖啡買10送10優惠。而在「Hi-Life VIP 」會員APP部分，12月3日前在「買咖啡」專區，推出購買大杯美式或拿鐵，可享買20杯送15杯優惠。

萊爾富指出，除了線上優惠外，線下部分則於10月8日前推出冰檸美式咖啡及冰沙全品項，享夏末優惠價單杯39元，包括芒果牛奶冰沙、焦糖拿鐵冰沙等，更於10月2日至10月8日期間，加碼推出快閃「買一送一」優惠活動，只要購買Hi Café中杯熱巧克力牛奶一杯，另一杯就由萊爾富招待。

▲▼ 超商咖啡優惠 。（圖／業者提供）

★OK超商自即日起至10/23連續一個月期間，於全台902間門市推出咖啡優惠活動，除了有OKCafe大杯全品項第2杯7折外，還於國際咖啡日當天推出結合香蕉與牛奶的濃郁風味的「香蕉歐蕾」新品，可享嚐鮮價55元優惠。

★美廉社歡慶國際咖啡日，於10/7前在販售現磨咖啡的52家門市，可享單杯8.5折優惠，另消費滿100元即可以19元加購不限口味中杯咖啡一杯。

★全聯自9/28至10/3推出30款咖啡相關商品買一送一起優惠；另購買全品項咖啡豆/咖啡粉/即溶/三合一/二合一/濾掛等商品任兩件，還可獲得OFF COFFEE熱美式15元嚐鮮券一張（原價25元）。

►偷偷分享少女秘密！

ET快訊
高鐵南延只省19min！屏東人一面倒「支持改善台鐵」嘆：鄉親
潑漆何韻詩　2嫌聲押禁見「檢警追幕後指使者」
土水師傅「只算工錢」被狂侮辱　工程尾聲0收入...奧客：慢慢
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

超Q萌！「繪本造型抱枕毯」真的可以翻　「Hello KittyX好餓的毛毛蟲」集點開跑

4張千萬大獎「中獎門市一次看」！最少只花10元買報紙就成幸運兒

極濃！「黑色冰淇淋」拌入OREO餅乾、Hershey’s巧克力　限時3天第2杯50元

含乳量50%以上！「極致級」抹茶拿鐵小7獨賣　還有松露可可

5大人氣遊樂園「最低享5折優惠」！全家出遊最高可省2000元

米塔來襲！超商備貨增曝營業時間　小7推防颱物資優惠第2件6折

米塔颱風來襲適逢大潮　網購不到24小時熱銷上百個沙袋

米塔中颱來襲北部風雨增強　新光三越6間分店提前打烊

【持續更新】米塔颱風全台百貨營業狀況　新光三越提前打烊

米塔颱風來襲「快囤泡麵」！量販、超市熱銷TOP 10搶吃一波

陸客一家3口狂撕中山大學連儂牆 學生勸阻無效...怒嗆：沒寫不能撕

台港遊行傳「採訪意外」！面具人潑油漆...何韻詩背全染紅

「頑皮白鯨」撞掉潛水員GoPro！下秒鑽海底撿回憨笑：對不起啦

天秤座打5折！新莊天賜百匯吃到飽　風向星座水瓶、雙子同有85折優惠

弟被不當管教！男當街狠揍士官長 拿槍敲頭+用腳踹...幼子全程目睹

3歲被霸凌到高中、求職處處碰壁　聽障女孩：請給我機會證明價值

印度首屆「放屁大賽」超失敗！3男克服羞恥爭冠全槓龜網笑翻

1天14小時+年休3天女員工腦死 當歸鴨老闆娘喊冤：她不願休息

蔡英文：對岸不希望我連任　他們希望選出對北京低頭的政權

何韻詩遭潑紅漆後回應：一定會追究！　 「這只是冰山一角」恐懼才真正最可悲

米塔來襲！超商備貨增曝營業時間　小7推防颱物資優惠第2件6折

米塔颱風來襲適逢大潮　網購不到24小時熱銷上百個沙袋

米塔中颱來襲北部風雨增強　新光三越6間分店提前打烊

【持續更新】米塔颱風全台百貨營業狀況　新光三越提前打烊

米塔颱風來襲「快囤泡麵」！量販、超市熱銷TOP 10搶吃一波

影／星巴克、小7通通買1送1！14家「國際咖啡日」優惠懶人包快筆記

米塔來襲「衝賣場補貨了」！量販、超市增備貨量湧人潮採買

米塔來襲！美食外送平台暫停服務　網購24hr快速到貨順延

名模的時尚髮型和髮質只能二選一？！全靠Dyson神級吹風機挽救脆弱髮絲

地表最強！風靡全球貴婦圈的淨顏聖品

高逾243公尺…男遊客突翻柵欄「躍下美峽谷天空步道」輕生　屍體還在找！

《白雪公主》真人版正在選角！網友罕見「一面倒建議」狂推：拍出來是神作

拿槍對準示威者爆紅　香港「光頭警長」赴北京被粉絲包圍

找黃珊珊進北市府讓宋楚瑜不滿　蔡壁如認錯：是我們白目！

花蓮清晨臨時宣布停班停課！臉書留言罵翻　徐榛蔚回應了

快訊／台鐵苗栗「通霄南平交道」傳死傷事故　海線部分列車延遲

巴黎時裝周／巴黎世家「墊肩衣」全球熱議！凱亞葛柏露纖腰加持紀梵希

北市未達標仍放颱風假　柯文哲：首都生活圈合在一起

米塔來襲！超商備貨增曝營業時間　小7推防颱物資優惠第2件6折

別再亂翹二郎腿！腰薦椎「3度復發」慘...痛到無法下床

消費熱門新聞

米塔颱風　全台百貨營業狀況

星巴克、小7通通買1送1！14..

京華城4件「獨家優點」快去回味

媽咪為孩子做早餐不再手忙腳亂！

米塔恐中颱強逼！量販、超市備貨..

歡慶「國際咖啡日」！14家優惠..

颱風來襲9／30台北101停業..

颱風9／30新光三越6間店提前..

別撲空！「停班停課縣市」全聯1..

快筆記！4大超商「國際咖啡日優..

此生必去的日本「甜點列車」免費..

4張千萬大獎「中獎門市一次看」..

米塔來襲　美食外送平台暫停服務

型男演員在料理中尋找Magic..

更多熱門

相關新聞

米塔颱風來襲「快囤泡麵」！量販、超市熱銷TOP 10搶吃一波

今年第18號颱風米塔來勢洶洶！對此，各家量販跟超市於昨晚（29日）就拉高防颱相關物資備貨量。其中，有許多民眾都趕在颱風來臨前搶購泡麵，若晚一步還會驚現架上被搶空的末日景象。而日前家樂福、愛買與全聯都有統計上半年熱銷排行榜，不妨參考搶吃一波！

米塔來襲「衝賣場補貨了」！量販、超市增備貨量湧人潮採買

米塔恐中颱強逼！量販、超市備貨量增　營業時間曝光了

22元買到全家大拿鐵　攻略曝光

女店員不給取貨　男：我是妳舅舅啊

關鍵字：

星巴克咖啡買一送一cama路易莎優惠伯朗咖啡世界咖啡日國際咖啡日超商超市小7全家萊爾富OK超商全聯

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

米塔來襲　全台停班停課一覽表

林志成北上自由廣場戰館長！自行宣布勝利

女兒跟菜籃「撞衫」！寶媽拍照出賣…網暴動了

剛換iPhone 11想賣了　他怨輸小米

快訊／大轉彎！　花蓮縣緊急宣布：今停班停課

討厭放颱風假　外送員：不用賺了

小玉「9月沒達標退出YouTube」：我們失敗了

雪莉沒穿胸罩直播出事了！50秒露點片瘋傳

陳艾琳懷孕8月和Alex大吵！

她遭扔出博愛座　大媽怒嗆：給我滾

小燕子本名叫啥？黃曉明嗆「你不知道」　蘇有朋神回

即／智利6.8大地震　尚未發海嘯警報

快訊／蘇貞昌臨時抽考　聯繫不上花蓮縣當場發火：要我等多久？

米塔來台原因曝　彭啟明說最大降雨熱區：下午達停班課標準

洛威拿見脆弱生命　罕見露驚恐臉

更多

最夯影音

更多

陸客一家3口狂撕中山大學連儂牆 學生勸阻無效...怒嗆：沒寫不能撕

台港遊行傳「採訪意外」！面具人潑油漆...何韻詩背全染紅

「頑皮白鯨」撞掉潛水員GoPro！下秒鑽海底撿回憨笑：對不起啦

天秤座打5折！新莊天賜百匯吃到飽　風向星座水瓶、雙子同有85折優惠

弟被不當管教！男當街狠揍士官長 拿槍敲頭+用腳踹...幼子全程目睹

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面