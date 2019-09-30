溫度自動升、監視器會說話　智慧家庭裝置遭駭嚇壞夫婦

實習記者羅明輝／綜合報導

為了居家環境的安全及便利性，許多家庭都開始使用「智慧家庭」系統。不過，這樣的系統裝置最近卻深深困擾美國威斯康辛州（Wisconsin) 一對夫妻，他們家中的Google Nest自從遭到駭客入侵後，先是恆溫器自動升高，監視器發出說話聲，甚至播放低俗的音樂，嚴重影響了夫妻倆的生活品質。

根據《地鐵報》報導，住在密爾瓦基（Milwaukee) 的珊蔓莎（Samantha Westmoreland)和丈夫拉蒙特（Lamont Westmoreland) 最近飽受智慧家庭裝置折磨。她透露，自己17日下班回到家中時，感覺家裡有些悶熱，一檢查恆溫器，才發現它突然自動將溫度升到了華氏90度（攝氏32度）。

▲ 不少人都開始在家中安裝智慧家庭裝置，以保障居家安全與品質。（圖／翻攝Google Nest官網）

珊蔓莎原先以為裝置只是暫時出現了異常，於是將溫度調整回室溫，沒想到隔了一陣子，恆溫器竟又再度升高溫度。不只如此，廚房的監視器突然發出有人說話的聲音，接著又開始大聲播放刺耳又粗俗的音樂，讓她相當害怕。





▲ Google Nest提供恆溫、監視器等多項服務。（圖／翻攝Google Nest官網）

夫妻倆討論後，懷疑Google Nest遭到駭客侵入，才會發生這麼多怪事。他們先是試著拔掉監視器的插頭，又嘗試換掉家庭裝置的密碼，卻沒有改善。直到最後，2人聯絡了Google Nest 的營運商，請求更改網路ID，這才擺脫了惡夢。

珊蔓莎餘悸猶存的表示，「智慧家庭裝置應該要讓我們感到安心，但我卻一點都沒有感受到安全。」拉蒙特也補充，「他們只須侵入你的帳號，就能控制你家的各種設備，我認為Google Nest 還有加強的空間。」

►我該答應女友嗎？

