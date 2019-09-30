0.5公釐大的肝、胰臟　日本同時培育出三合一「迷你器官」

▲ 實驗團隊利用iPS細胞同時培育出3種迷你細胞。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者羅明輝／綜合報導

日本東京醫科齒科大學26日宣布，他們的研究團隊利用人工誘導性多能幹細胞（iPS細胞），同時培育出了肝臟、胰臟、膽管3種迷你器官，大小只有0.5公釐左右。研究人員表示，這次成功的培育成果，對於人體生物學的研究而言無疑是一大進展，希望近10年內能夠研發出可運用在器官移植上的內臟。

根據《日本時報》報導，由武部貴則教授領軍組成的研究團隊，繼2013年發表用iPS細胞製造出「迷你肝臟」後再次有所突破。團隊先是透過iPS細胞分別誘導分化出「前腸」及「中腸」組織，接著由這兩個組織的「邊界區域」分化形成出肝臟、膽管與胰臟的前體細胞，最後培育出相連在一起的迷你版肝臟、膽管與胰臟，也就是所謂的「『三合一』迷你多器官」（mini multi-organ）。

研究人員說明，肝臟、膽管和胰臟這3種器官在人體內是相連的，胎兒在發育初期，也就是受精8週左右，體內腸管受刺激後，便會形成這3種器官。

▲肝臟、膽管和胰臟在人體內相連。（圖／達志示意圖）

他提到，之前專家都是利用iPS細胞來單獨培養特定的細胞與器官，因此無法呈現出人體幾個相鄰器官間的關聯性，這些培育出的特定器官也無法充分展現應有功能，或存在著缺乏持久性等缺陷。這次成功研發出「多器官系統再生技術」，將會有助於人體複雜器官的觀察分析，同時也有機會運用在新藥品的研發方面。

武部貴則提到，目前一切都還在基礎研究階段，若要實際應用，移植到人體內，除了臟器，血管等也是不可或缺的一環。他希望10年內，團隊能研發出可用於器官移植醫療的內臟，以幫助罹患先天性疾病的兒童。

整份研究報告於25日刊登於英國「自然」（Nature）科學期刊上。

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