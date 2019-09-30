轉戰新北選立委　鍾小平坦言：我是「郭家盟軍」

▲鍾小平接受廣播節目訪問。（圖／《POP撞新聞》提供，下同）



記者蔡文鈴／台北報導

台北市議員鍾小平退出國民黨，有意參選立委轉而向郭柯靠攏。對此，鍾小平在30日的廣播節目上表示確實已參選方向規劃，會以「郭台銘盟軍」身分參選新北市第一選區（淡水林口）立委，對上國民黨文傳會副主委兼發言人洪孟楷。

鍾小平表示，自己的出生地就是在淡水老梅，這次參選立委是希望能夠回家鄉服務，另一個原因是，郭台銘幕僚高虹安大數據分析出，淡水這個選區20～49歲的年輕人口佔58％，是全台比例最高的，且60歲以上只有22％ ，他評估，全台灣「郭柯聯盟」票最多的地方 「勝選機率很高。」

關於參選細節，鍾小平坦言參選有三個條件，第一就是決心，再來就是郭台銘一定要輔選，「因為藍綠夾殺，我是盟軍，他要很用力支持」，至於輔選細節站台、拍照什麼的很繁瑣還要商量。

而是否以「郭家軍」身分參選，鍾小平認為自己算是「郭家盟軍」，而且郭台銘有很多政策理念要實現，像是0～6歲國家養等等除了有他自己的人幫他之外，還有盟軍要幫他可以一起合作，不過參選資源、糧草還是要自己想辦法。

鍾小平說，郭台銘承諾會幫忙站台，也好好鼓勵他要努力，競選看板的合照若拍了就會掛出來。

此外，鍾小平受訪時也透漏郭台銘對於立委選戰的布局，由前立委周守訓負責操刀，還有台東縣長黃健庭、前立委徐中雄、立委沈富雄等人，也都是郭台銘諮詢的幕僚群。

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