抵抗川普威脅！吹哨人同意出席眾院聽證會　有望說出「完整證詞」

▲川普與烏克蘭總統澤倫斯基在聯合國大會進行場邊會談。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合報導

「烏克蘭門」持續延燒，美國眾議院情報委員會主席謝安達（Adam Schiff）29日受訪時證實，匿名吹哨人（whistleblower）已同意出席該機構的聽證會；委員會則會採取所有措施，保護吹哨人的身分，免於總統川普的威脅。

CNN報導，謝安達接受ABC新聞節目訪問時，他表示，已與吹哨人及其律師暫時達成協議，同意出席眾院情報委員會的聽證會。CNN此前指出，吹哨人是否現身，取決能否獲得安全保障。

美國總統川普、烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）7月25日的通話先前遭到吹哨人檢舉，懷疑川普利用軍事援助施壓澤倫斯基，藉此調查爭取2020民主黨總統候選人提名的前副總統拜登（Joe Biden）之子。

民主黨籍的謝安達也是代表加州的眾議員，他表示，正如代理國家情報總監馬奎爾（Joseph Maguire）所承諾，吹哨人被允許說出實情，「我們將從吹哨者得到未經過濾的證詞。」

謝安達說明，眾院情報委員會極力保護吹哨人的身分，「可以想像到，當總統顯現出威脅，像是『我們對待那些揭露我不法行為的人，該像我們從前對待判徒與間諜一樣』，你能猜測到安全上的疑慮。」

依據投訴內容，川普施壓澤倫斯基，要求對方調查拜登與其兒子，此外，白宮還試圖掩飾7月25日的通話紀錄。事實上，目前沒有任何證據指出，這位前副總統與兒子有非法行為。

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