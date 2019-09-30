愛的力量永不止息　白京建設再捐第11部救護車回饋社會

▲白京開發建設公司董事長陳蓉楨及總經理吳至宏賢伉儷，捐贈台南市消防局第11部救護車，由台南市消防局長李明峯代表接受。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

多年深耕府城，白京建設懷著感恩的心，繼2018年4月捐贈予消防局崇善消防分隊白京10號救護車後，因有感於救護之重要，白京建設董事長陳蓉楨及總經理吳至宏賢伉儷，今年再捐贈白京11號救護車予台南市消防局和緯消防分隊，由李明峯局長代表接受。

白京開發建設公司，深耕台南鄉土數十載，成功打造許多令人讚嘆激賞的建築作品，精湛工藝與技術深獲鄉親們的肯定與信賴。白京開發建為感念歷年來台南鄉親的支持與愛護，從2013年捐贈救護車輛至今共11輛，累積捐贈總金額高達2326萬元。在白京開發建設公司董事長陳蓉楨女士及總經理吳至宏先生賢伉儷共同努力下，持續不斷回饋地方、推行公益，藉以幫助更多需要幫助的人。

台南市消防局指出，台南縣市合併升格已邁向第9個年頭了，台南市執行到院前緊急救護案件平均每年約以6.1％速度成長，民眾對於到院前緊急救護服務的期待亦相對提高，消防局為「提升救護人員急救能力，強化執勤技能，精進到院前緊急救護水準至與國際接軌」，每輛救護車皆已全部配置自動心肺復甦機，讓急救成功率從合併第一年的18％提升至現在的25％；另一方面更積極推廣到院前12導程心肌梗塞病患診斷，從2018年7月初至2019年8月底執行搶救突發性心肌梗塞患者，經由12導程機判讀疑似為突發性心肌梗塞患者共315件，並從醫院端成功判讀確診共30件，搶救了30條寶貴生命，持續的為市民朋友們提供一個更安全、舒適的生活環境而努力。

這次捐贈之救護車含車內救護器耗材，總價值新台幣約260萬元整，將直接配置於消防局第六大隊和緯分隊用於執行到院前緊急救護工作，期使該輛救護車能發揮最大效能，幫助更多亟待救援的市民。