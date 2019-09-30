才被指挪公款給女性密友　女記者控英相強生「餐會偷摸大腿內側」！

▲ 強生的私生活成為媒體焦點。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國首相強生（Boris Johnson）不久前才被指挪用公款給美國女性企業家密友阿爾基芮（Jennifer Arcuri），29日上任後首次出席保守黨大會的第一天又被踢爆，10年前擔任《旁觀者》（Spectator）編輯時，曾在一場午餐餐會中抓2名女性的大腿。

《星期日泰晤士報》（Sunday Times）記者愛德華斯（Charlotte Edwardes）指控，強生在1999年一場私人午餐聚會中，在桌子下摸了她的腿，「用他的手抓了非常內側的大腿肉」，她頓時「坐正」。她還宣稱，強生當天也對另一名女子做了一樣的事。

首相官邸29日原先拒絕回應，但政府高層官員不斷被問及此事，不堪其擾。唐寧街10號一名發言人才出面表示，這項指控並不屬實。據稱，強生對愛德華斯的說法相當憤怒；唐寧街內部人士私下也稱其為胡言亂語及無稽之談。愛德華斯29晚間則在推特上寫道，「如果首相不記得這件事，那顯然我的記憶力比他好。」

《衛報》報導，強生原先希望利用本周的保守黨大會解釋他將如何完成脫歐，以及聚焦英國國民健保、法律與規範及學校議題等內政問題。但自從他上任保守黨黨魁以來，私生活便不斷成為焦點。