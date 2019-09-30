不斷更新／米塔往西！颱風假「增至10縣市」　30日下午全台停班課懶人包

記者黃君瀚／綜合報導
中颱米塔過去3小時強度又略為增強，速度也加快，路徑再向西修正，也就是往台灣陸地修正調整，下半天起風力雨勢將更加顯著。截至目前為止，除了昨（29）晚6縣市宣布颱風假之外，今（30）日再新增花蓮縣、連江縣（12:00起）、新竹市（18:00起）和苗栗縣（18:00起）停止上班上課。
▲米塔颱風路徑又略往西修。（圖／中央氣象局）
以下為《ETtoday新聞雲》整理的各縣市30日停班停課一覽表：
【北部地區】
基隆市：停止上班上課。
台北市：停止上班上課。
新北市：停止上班上課。
桃園市：停止上班上課。
新竹市：18:00起停止上班上課。
新竹縣：停止上班上課。
【中部地區】
苗栗縣：18:00起停止上班上課。
台中市：正常上班上課。
彰化縣：正常上班上課。
雲林縣：正常上班上課。
南投縣：正常上班上課。
【南部地區】
嘉義市：正常上班上課。
嘉義縣：正常上班上課。
台南市：正常上班上課。
高雄市：正常上班上課。
屏東縣：正常上班上課。
【東部地區】
宜蘭縣：停止上班上課。
花蓮縣：停止上班上課。
台東縣：綠島鄉、蘭嶼鄉停止上班上課。成功鎮、東河鄉、長濱鄉10:00起停止上班上課。
【外島地區】
澎湖縣：正常上班上課。
連江縣：12:00起停止上班上課。
金門縣：正常上班上課。
更新時間：2019/9/30 11:30
根據《天然災害停止上班及上課作業辦法》標準，若颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，或未來24小時內雨量達350毫米，得發布停止上班及上課，實際「災防假」宣布與否，則以各縣市權責機關發布為準。