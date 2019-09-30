不斷更新／米塔往西！颱風假「增至10縣市」　30日下午全台停班課懶人包

記者黃君瀚／綜合報導

中颱米塔過去3小時強度又略為增強，速度也加快，路徑再向西修正，也就是往台灣陸地修正調整，下半天起風力雨勢將更加顯著。截至目前為止，除了昨（29）晚6縣市宣布颱風假之外，今（30）日再新增花蓮縣、連江縣（12:00起）、新竹市（18:00起）和苗栗縣（18:00起）停止上班上課。

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▲米塔颱風路徑又略往西修。（圖／中央氣象局）

以下為《ETtoday新聞雲》整理的各縣市30日停班停課一覽表：

【北部地區】

基隆市：停止上班上課。

台北市：停止上班上課。

新北市：停止上班上課。

桃園市：停止上班上課。

新竹市：18:00起停止上班上課。

新竹縣：停止上班上課。

【中部地區】

苗栗縣：18:00起停止上班上課。



台中市：正常上班上課。

彰化縣：正常上班上課。

雲林縣：正常上班上課。

南投縣：正常上班上課。

【南部地區】

嘉義市：正常上班上課。

嘉義縣：正常上班上課。

台南市：正常上班上課。

高雄市：正常上班上課。

屏東縣：正常上班上課。

【東部地區】

宜蘭縣：停止上班上課。

花蓮縣：停止上班上課。

台東縣：綠島鄉、蘭嶼鄉停止上班上課。成功鎮、東河鄉、長濱鄉10:00起停止上班上課。

【外島地區】

澎湖縣：正常上班上課。

連江縣：12:00起停止上班上課。

金門縣：正常上班上課。

更新時間：2019/9/30 11:30

根據《天然災害停止上班及上課作業辦法》標準，若颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，或未來24小時內雨量達350毫米，得發布停止上班及上課，實際「災防假」宣布與否，則以各縣市權責機關發布為準。