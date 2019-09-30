奇美博物館新節目好神奇 「自動樂器小劇場」超吸睛

▲奇美博物館推出全新節目「自動樂器小劇場」，歡樂逗趣的嶄新劇場，預估將成為館內常設展的熱門必看節目。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

沒有音樂家，樂器竟然會自己演奏？奇美博物館推出全新節目「自動樂器小劇場」，以時下最夯的「戲劇型導覽」引領民眾，從故事中體驗「自動樂器」的奧妙，歡樂逗趣的嶄新劇場於10月1日正式登場，預估將成為館內常設展的熱門必看節目。

奇美博物館的「樂器廳」向來是館內一大特色，除了有舉世聞名的「提琴」蒐藏和全球首創的「走入管弦樂團」，「自動樂器」亦是民眾高度感興趣的典藏之一。什麼是「自動樂器」呢？簡單講，就是一種不用依靠音樂家演奏，透過手搖或投幣就能發出音樂的機械裝置。在17世紀以前，想聽音樂就需要樂師，隨著工藝技術進步才有了自動樂器的誕生，時至今日，這些當年新穎的設備早已成為珍貴古董，民眾只要來到奇美博物館，便能欣賞這些昔時風華。

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奇美博物館的自動樂器除了常態展示，原本就有演出場次，由解說員操作樂器及講解。為了讓民眾更容易了解其中特色並增加趣味性與記憶度，館方特別將節目升級改版，以戲劇導覽為概念，設計故事情境與演員插科打諢的表演，讓民眾不再只是聆賞自動樂器而已，還可以從中獲得更多歡笑與深刻的體驗感受。館方表示，因應新時代潮流，希望把傳統的展演型式變得活潑有趣，因此首度嘗試國內外流行的戲劇型導覽，透過好玩的互動引導，讓民眾認識展品且吸收知識。

為了讓民眾更了解該節目，奇美博物館與「台南大學戲劇創作與應用學系」許瑞芳老師合作，許老師邀請黃詩媛老師擔任編劇，也找來系上畢業生成立的「阿伯樂戲工場」，一起負責排練、演員培訓、道具與服裝製作等，並由該劇團團長簡翊修擔任導演，最重要的演出者則來自博物館10位館員。

館方表示，一般館所的戲劇型演出多為期間限定活動，演員以志工或外部專業人員為主，而奇美「自動樂器小劇場」是每日常態節目，培訓館員作為解說員兼演出者，不但可以提升員工能力、鼓勵成長，也能因應常態型的龐大演出量。由於許瑞芳老師與「阿伯樂戲工場」對於戲劇培訓擁有專業及豐富的經驗，此次也針對10位館員從呼吸、聲音、肢體到表演訓練，進行長達8個月的培訓計劃，培訓完成後再經試演、調整，各個皆具備飽滿的演出能量，試營運期間已受到許多民眾肯定。這也是全台唯一由館員直接培訓成演員的博物館戲劇導覽活動。



「自動樂器小劇場」首檔好戲為《大明星來了，自動樂器比一比》，場景設定在歐洲的一座「愛樂小鎮」，小鎮即將舉辦一年一度的音樂節，當天將會有一位大明星前來拜訪，鎮長決定出動最厲害的自動樂器來歡迎她，但為了選樂器一事卻和樂器行負責人、酒吧老闆娘吵得不可開交，於是鎮長召開「鎮民大會」，這時觀眾將化身為小鎮居民一起參與投票，決定哪一台自動樂器勝出，結果劇情急轉直下，一切出乎意料！輕鬆詼諧的喜劇逗得台下觀眾哈哈大笑。詳情請洽官網：www.chimeimuseum.org。