影／30日晚上颱風假！新竹市開第一槍　率先宣布停止上班上課

記者陳凱力／新竹報導

為因應米塔颱風，新竹市政府在29晚間公布，「新竹市轄管道路內「禁止停車線（黃線）」及「禁止臨時停車線（紅線）」開放車輛停放」。30日上午10點更正開放時間為：新竹市停止上班上課起至恢復上班上課止，上班上課期間，目前未開放黃線與紅線停車，另新竹市政府也在上午10點44分通報，30日晚上6點00起停止上班、停止上課，且已通知鄰近之桃園市政府、新竹縣政府、苗栗縣政府。



▲新竹市政府公布晚間6點停班停課。（圖／記者陳凱力攝）



針對米塔颱風來襲，中央氣象局昨於29日晚間11時30分發布新竹市陸上警報，原訂自中央氣象局新竹市陸上警報發布起至陸上警報解除發布止，新竹市轄管道路內「禁止停車線（黃線）」及「禁止臨時停車線（紅線）」開放車輛停放（消防救災巷道除外），現更正開放時間為：新竹市停止上班上課起至恢復上班上課止，上班上課期間，目前未開放黃線與紅線停車，請民眾依「道路交通安全規則」規定行駛及停放車輛，以維持道路通行順暢。

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