快訊／米塔暴風圈中午前後觸陸　台鐵「新竹以北」列車午後起陸續停駛

▲受到颱風影響，台鐵午後起，部分地區列車陸續停駛。（圖／記者姜國輝攝）

記者賴文萱／台北報導

中颱米塔來勢洶洶，氣象局預估中午前後暴風圈就將觸陸，今（30）日傍晚至周二清晨是颱風影響最劇烈時段。台鐵根據中央氣象局第18號颱風第9報預報，宣布24時前列車行駛概況。西部幹線新竹以北自強號列車自午後陸續停駛，彰化以北莒光號自傍晚起停駛，區間車則視風雨狀況機動行駛，另外，東部幹線台北往返花蓮也自午後起停駛。

一、西部幹線



自強號：

南下自129次起（原台北14:00開），北上自118次起（原新竹13:50開）新竹以北停駛，新竹以南正常行駛。



莒光號：

1.561次（彰化17:12）、521次（彰化19:40）彰化以北停駛，彰化以南正常行駛。

2.510次（彰化12:22）、562次（彰化13:43）、516次（彰化15:08）、554次（彰化17:25）、522次（彰化18:18）彰化以北停駛，彰化以南正常行駛。

3.1次行駛至花蓮，花蓮以北停駛；2次行駛至新竹，新竹以北停駛。



區間車：

自14:00起新竹以北視風雨狀況機動行駛，新竹以南正常行駛。

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二、東部幹線：

對號列車：

1.台北往花蓮自228次起（原台北13:10開）停駛；台北往台東自432次起（原台北15:09開）停駛。

2.花蓮往台北自223次（原花蓮13:58開）起停駛；其中273次（原花蓮13:26開）、175次（原花蓮13:00開）行駛至樹林止，樹林以南停駛。

3.台東往台北自653次起（原台東11:22開）行駛至花蓮止。

區間車：

12:00起視風雨狀況機動行駛。

三、花蓮-台東間：各級列車正常行駛。

四、南迴線（新左營-台東間）：各級列車正常行駛。

五、平溪線、深澳線及內灣線12時以後停駛，六家線、集集線及沙崙線正常行駛。