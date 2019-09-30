竹科大廠颱風假不同調　台積電、世界先進、聯電晶圓廠仍要輪班

▲米塔颱風來襲，新竹縣市放假不同調，半導體大廠台積電宣佈正常上班。（圖／路透社）

記者林淑慧／台北報導

米塔颱風放不放假，新竹縣市不同調引發網友熱議，高科技業大廠台積電與聯電員工命運也大不同，因公司規定不同，聯電宣佈員工放假一天，台積電則是正常上班，出勤兩樣情。

米塔颱風暴風圈預估今天中午開始觸碰到東部陸地。中央氣象局昨表示，預估風、雨、浪下午開始逐漸明顯增強，降雨熱區則集中北部、東北部及花蓮北部，都有豪雨等級以上降雨強度，讓各縣市輪番決定今天停班課。

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不過，全台科技業重鎮所在的新竹市，宣佈今天不放假，新竹縣則是停班停課，這次米塔颱風放不放假，新竹縣、市不同調，引發網友熱議。

聯電主管表示，雖然新竹市宣佈正常上班，但為了避免同仁困擾，公司決定放假一天，不過晶圓廠須24小時輪班，今天上班的員工可補休一天或請領加班費。

針對今天颱風假出勤，台積電表示，台積電廠區橫跨新竹縣市，但依新竹市規定，照常上班；桃園縣市方面，因桃園縣宣布停辦停課，除了龍潭廠區外，其他全部正常上班。

另外，世界先進表示，所有間接人員都休假，但因晶圓廠（共三廠）為24小時運作，直接人員照樣輪班，公司將依照勤假規定給予補休假。

聯發科表示，都依照各縣市政府規定，像是位於新竹市的企業總部，今天還是正常上班，但竹北及台北辦公室停止上班。至於新竹市府最新宣布今天晚上六點停班停課，這也會依照照市府決定走。

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