新竹市颱風假「晚上6點放」！憤怒市民砲轟林智堅：林六點、放么八

▲新竹市長林智堅30日一早外出視察。（圖／記者陳凱力攝）

記者陳凱力、莊智勝／新竹報導

中颱米塔強襲北台灣，但新竹縣市卻出現颱風假不同調；堅持相信科學依據、30日正常上班課的市長林智堅因此也遭市民留言灌爆。稍早上午10時44分，新竹市府宣布30日晚上6時起停止上班上課；林智堅也在臉書親自PO文，「依據氣象局最新預測資料，今晚新竹市已達停班課標準！」儘管市民們期盼已久的颱風假終於來了，但大部分人還是不領情，怒轟「這時間你乾脆不要宣布了！」更封市長為「林六點」，大酸「放么八囉！」

新竹市政府29日宣布與新竹縣不同調，30日仍照常上班上課。消息曝光後，憤怒的市民立即湧入、灌爆林智堅臉書；對此，林智堅30日也回應，市民留言不會對心情造成任何影響，並強調市府作出的判斷都是依據氣象局資料，是依照專業做出的決定。

請繼續往下閱讀...

稍早新竹市府於上午10時44分再度宣布，30日入夜後新竹市風力、雨量達標，因此自晚間6時起停止上班、停止上課；林智堅也再度於臉書強調，這一決定也是依據中央氣象局最新風雨預測資料，提醒市民務必注意安全、慎防風雨，平安度過颱風天。

雖然市民期盼已久的颱風假終於到來，但放假時間卻是落在晚上6點後，林智堅這一決定顯然難以平息市民怒火，臉書再度湧入大量留言，怒轟「終於自我、相信科學，好市長」、「這時間乾脆不要宣布了」、「6點才停班課，是停心酸的喔」、「有放跟沒放一樣，乾脆不要放」、「所以6點風雨最大的時候停班，叫大家在外面塞車你覺得步危險？」「謝謝林六點」、「謝謝提醒市民18:00後要下班。建議以後不用特別宣布，因為這樣真的很尷尬」、「剛好在9-10陣風中，騎車下班，真棒」、「放么八囉」、「古有賴半天，今有林六點，666666666！」

►偷偷分享少女秘密！

►快訊／新竹市颱風不放假「臉書萬則留言灌爆」！林智堅：依專業判斷



►30日晚上颱風假！新竹市開第一槍 率先宣布停止上班上課

▼市民在臉書上砲轟林智堅。（圖／翻攝林智堅臉書）