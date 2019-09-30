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辣妹在釣蝦場池邊大抖臀...男釣客「埋胸狂吸」超爽！清涼片曝光

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▲▼泰國釣蝦場請來辣妹艷舞。（圖／翻攝自YouTube／คนหลังกล้อง）

▲泰國釣蝦場請來辣妹艷舞。（圖／翻攝自YouTube／คนหลังกล้อง）

記者錢玉紘／綜合報導

泰國網路上近日瘋傳一段艷舞片，但地點竟然是在釣蝦場。原來是一間釣蝦場業者為吸引顧客上門，找來好幾位性感的女孩，穿著清涼，甚至直接把胸部貼到男顧客的臉上，讓男顧客臉上露出開心的表情。但是這樣的行銷手法引起警方關注，已介入調查。

當地媒體報導，這段清涼艷舞的影片被PO在臉書上，被網友廣傳。影片中可以看到，多名辣妹站在釣蝦場的池子旁邊，隨著性感的電子音樂起舞，她們身上只穿著小可愛和內褲，賣力扭腰抖臀，之後直接趴到男顧客的身上，做出抖動下體的動作，還直接抓起男性的頭，埋到胸部裡面。

這家釣蝦場位在北欖府挽縣，29歲的釣蝦場老闆納塔蓬（Natthaphon Suwan Wiang）無奈表示，這個片段只是釣蝦場開幕的時候，他請舞者助興造勢的活動，很多顧客並不是每天都有這樣，只不過是行銷手法而已。他還表示，如果有人認為這樣的動作很冒犯或不適當，他感到非常抱歉，而該釣蝦場仍然會正常營業。

有網友認為，即便只有一天，但因為釣蝦場是開放空間，從外面就能看到內部，這樣的大尺度艷舞觀感不佳，但也有人覺得，只是為了宣傳的手法，很正常。

當地警方則指出，他們已經知道這個事件，目前還在調查中，但是該釣蝦場每天都會有火辣的音樂，有時候也會有辣妹在店內，顯然已構成違法，且店內有許多未經許可的設施，才會介入並提出控訴。

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