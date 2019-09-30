女學生台南騎到高雄「湖內顧路」：暗米模很可怕！　4車5人分工暖救過程曝

▲原PO說，「湖內那條省道真的很可怕，過了10點都暗米模（黑漆漆）。」（圖／示意照／圖中人物和新聞無關／記者陳玉翻攝）

記者陳俊宏／綜合報導

「我要抱怨台灣人的熱情…」一名女學生騎車半夜拋錨，所幸遇到5人暗夜救援，「我以為我會一直牽到高雄了。」有人則認為男女有別，「我也在路上顧路過，可是沒人理我，可能男女生有差。」

原PO近日在「爆怨公社」臉書社團說，晚間10時多從台南開心準備要騎回高雄，結果騎到湖內「機車顧路」，令她感動的是，有四輛機車不約而同停下幫她，這些人他們彼此不認識，「有些幫我推車，有些幫我找機車行。」

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原PO表示，真的很感謝這群熱心的陌生人，不然她可能要隔天早上才到高雄，「謝謝您們，您們會有福報的。」她快1小時後更新指出，已回到高雄，她目前是在台南白天實習、晚上上課的學生，因周末學校放假，所以大包小包準備回高雄，沒想到在湖內的省道上拋錨。

▼原PO分享半途「顧路」卻遇到好心人的故事。（圖／示意照／翻攝免費圖庫stocksnap）

「我不是美女，只是一個顏值普通的人」，原PO指出，「幫忙我的有兩位載小孩的姐姐，還有一對年輕情侶、一位大哥，所以不是因為顏值才要幫忙哦，再次感謝那些熱情的陌生人。」

對此，有網友留言，「也曾經機車顧路，結果有好心人幫我踢車，被幫助的感覺超棒」；原PO回「我以為我會一直牽到高雄了。」還有人說，「如果是男生顧路，至少也要牽到岡山才有機車店」；原PO回，「湖內那條省道真的很可怕，過了10點都暗米模（黑漆漆）～～原本我以為要睡在路邊了。」

一名也曾半路拋錨的網友說，「湖內、路竹、茄萣那邊的人都超好的...而且修理的費用便宜到爆。」其他人表示，「我也在路上顧路過，可是沒人理我，可能男女生有差」、「今天換成男的，肯定變成抱怨『4台機車過去不停車』」、「南部人真的比較有人情味。」

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