米塔逼近！　觀浪、逗留海域...處25萬元以下罰鍰！

記者唐詠絮／彰化報導

中央氣象局29日晚間發布「米塔」颱風陸上颱風警報，30日上午8時起台中市府已公告管制警戒區；目前暴風圈雖尚未登陸，受外圍環流影響，中部沿海風浪仍明顯增強，為確實維護民眾安全，海巡署中部分署第3岸巡隊針對港區、觀浪熱點逗留民眾及釣客進行柔性勸離，並提醒漁民勿出港作業，以確保生命財產安全。

▲海巡署中部分署第3岸巡隊柔性勸離民眾離開海域。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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第3岸巡隊因應颱風來襲，從清晨06時許，編組苗栗、台中及彰化地區34員人力勸離港區、觀浪遊憩熱點民眾，尤其針對苗栗假日之森、後龍水尾海域、台中大安濱海樂園、高美濕地、梧棲漁港、福寶蚵道及防潮門蚵道等遊憩熱點實施柔性勸離，並提醒漁民勿冒險出港作業，漁船也都已進港避風。本隊於颱風期間將持續加強岸際巡邏勤務，勸導民眾勿從事水上活動，易淹水地區設置救生艇、抽水機及發電機等救災設備，以便災害發生時立即投入救災工作，減少民眾生命財產損失。

第3岸巡隊特別提醒民眾，不要於颱風期間冒險從事戲水、觀浪及海釣等危險活動，如執意於颱風管制期間至海邊從事各種遊憩活動，依災害防救法之規定，可處新臺幣5萬元以上25萬元以下罰鍰。另颱風期間發現(生)海上意外救難事件，請立即撥打海巡署「118」免付費服務電話，本隊將於第一時間派員前往救援。

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