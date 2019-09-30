Forever 21聲請破產！　終止40國營運、關閉全球350家分店

▲Forever 21證實聲請破產，圖為Forever 21信義店。（圖／記者張一中攝）

記者吳美依／綜合外電報導

美國服飾零售商Forever 21於29日表示，已經依照美國法典《破產法》第11章聲請破產，將在40個國家終止業務運作，預計關閉350家分店，但是仍然希望維持國內的營運。副總裁張琳達（Linda Chang）提到，此舉是為了保護公司的未來，希望日後內部組織重整，可以繼續重新出發。

張琳達向《紐約時報》表示，很快就會停止40個國家的營運，全球可能會關閉350家分店。她在聲明中提到，聲請破產是「保護公司未來重要且必要的步驟，讓我們能夠重新組織業務，並且重新定位Forever 21。」

Forever 21表示，將提交動議，預計關閉美國國內178家分店，公司也為此致信消費者，「我們仍期待大多數店面繼續營業，照常開張，不希望退出美國任何一個主要市場。」

據CNN報導，在線上購物盛行的風氣之下，購物商場與實體店面的客源減少，加上租金等成本負擔，導致傳統零售商逐漸衰退。

紐約時報指出，Forever 21於2000年開始迎來巨大成功，以極低價格推出許多商品，加入Zara、H&M快時尚的行業，讓年輕女性能購入「一次性」風格的流行商品。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。