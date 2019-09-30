　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／潑漆2嫌移送北檢！胡志偉「手包三角巾」喊：反對港獨暴力來台灣

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者劉昌松／台北報導

香港歌手何韻詩在9月29日的反送中大遊行中，突遭蒙面人從後方潑淋紅漆，警方迅速將50多歲的胡姓、梁姓嫌犯逮捕，但2男似乎很懂法律，向警方表明拒絕夜間偵訊，而兩人30日上午10時被移送台北地檢署接受檢察官複訊。對此，胡在移送過程中還說：「反對港獨暴力來台灣」、「台灣要安定」。

▲▼何韻詩潑漆案，2嫌移送北檢。（圖／記者劉昌松攝）

▲何韻詩被潑漆案，2嫌移送北檢。（圖／記者劉昌松攝）

此外，在移送過程中，有民眾聚集在一旁高喊，「胡志偉加油，幹得好幹得好，以其人之道還治其人之身。」另外，胡昨天到案時有宣稱自己手痛，但警方讓他去醫院看後，似乎也沒怎麼樣，有可能是當時在現場拉扯到。

▲▼何韻詩潑漆案，2嫌移送北檢。（圖／記者劉昌松攝）

▲▼何韻詩潑漆案，2嫌移送北檢。（圖／記者劉昌松攝）

事件起因是因為，何韻詩29日下午2點50分接受媒體訪問時，忽然被戴著頭套、安全帽的嫌犯，從後方往頭上潑淋紅色油漆，當時在現場戒備的中正一分局花不到2分鐘，就將嫌犯胡志偉以及梁太富逮捕到案，不過由於兩人拒絕夜間偵訊，因此延至30日上午才被中正一分局依涉犯公然侮辱、強制等罪嫌移送台北地檢署接受檢察官複訊。

▲▼929港台大遊行，何韻詩受訪遭不明人士潑漆。（圖／記者范綱儀攝）

▲929港台大遊行，何韻詩受訪遭不明人士潑漆。（圖／記者范綱儀攝）

►他奶奶的美麗小秘訣

【更多新聞】

獨／驚悚砍殺25刀畫面曝光！他陷「美人計」遭砍斷右掌　真理褲妹淡定轉身

他「中美人計」赴宴爽吃燒肉！遭3煞埋伏狠砍「右掌僅剩一層皮」鮮血狂噴

林志成「8規則出爐」約戰館長！號稱獎金100萬　選手名單曝光：只有一個人

ET快訊
直播／下午米塔狂風暴雨要來了！氣象局曝光颱風最新動態
米塔颱風眼開了！暴風圈11時觸陸　「宜蘭紫爆」升級超大豪雨警
快訊／跟進新竹市　苗栗縣今晚18：00宣布停班停課
「超級討厭放颱風假！」外送員爆接單盛況　無奈：錢都不用賺了
快訊／颱風米塔持續增強！連江縣中午12時起停班停課
快訊／米塔逼近！新竹市宣布晚間18:00停班停課
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

蘆洲怪男頂樓扔「土製榴彈」紓壓　內裝鋼珠彈射穿玻璃

警壓制畫面曝！他為了乾妹妹颱風夜喬債　友人慘遭棍棒K破頭

她遭「扯髮+巴頭」扔出博愛座！大媽拿「粉紅小卡」3度重拳怒嗆：給我滾

強壓脫褲上床...他喊「我黑社會老大」：不要像死魚一樣！看護妹崩潰爆哭

米塔逼近豪大雨猛襲！萬里野柳舊隧道口「地面裂開」　路基下陷單線通行

快訊／潑漆2嫌移送北檢！胡志偉「手包三角巾」喊：反對港獨暴力來台灣

臉書留言罵韓粉「吃屎長大的五毛」　爆氣哥挨告慘賠2萬

929台港大遊行潑漆何韻詩　2嫌「拒絕夜間偵訊」今早移送北檢

為了乾妹妹的1萬塊　男子颱風夜喬債不成朋友還被打破頭

學生下課嬉鬧一句「有病」遭甩巴掌　國中女師誤會掰：我是自衛

陸客一家3口狂撕中山大學連儂牆 學生勸阻無效...怒嗆：沒寫不能撕

台港遊行傳「採訪意外」！面具人潑油漆...何韻詩背全染紅

「頑皮白鯨」撞掉潛水員GoPro！下秒鑽海底撿回憨笑：對不起啦

天秤座打5折！新莊天賜百匯吃到飽　風向星座水瓶、雙子同有85折優惠

弟被不當管教！男當街狠揍士官長 拿槍敲頭+用腳踹...幼子全程目睹

3歲被霸凌到高中、求職處處碰壁　聽障女孩：請給我機會證明價值

印度首屆「放屁大賽」超失敗！3男克服羞恥爭冠全槓龜網笑翻

1天14小時+年休3天女員工腦死 當歸鴨老闆娘喊冤：她不願休息

蔡英文：對岸不希望我連任　他們希望選出對北京低頭的政權

何韻詩遭潑紅漆後回應：一定會追究！　 「這只是冰山一角」恐懼才真正最可悲

蘆洲怪男頂樓扔「土製榴彈」紓壓　內裝鋼珠彈射穿玻璃

警壓制畫面曝！他為了乾妹妹颱風夜喬債　友人慘遭棍棒K破頭

她遭「扯髮+巴頭」扔出博愛座！大媽拿「粉紅小卡」3度重拳怒嗆：給我滾

強壓脫褲上床...他喊「我黑社會老大」：不要像死魚一樣！看護妹崩潰爆哭

米塔逼近豪大雨猛襲！萬里野柳舊隧道口「地面裂開」　路基下陷單線通行

快訊／潑漆2嫌移送北檢！胡志偉「手包三角巾」喊：反對港獨暴力來台灣

臉書留言罵韓粉「吃屎長大的五毛」　爆氣哥挨告慘賠2萬

929台港大遊行潑漆何韻詩　2嫌「拒絕夜間偵訊」今早移送北檢

為了乾妹妹的1萬塊　男子颱風夜喬債不成朋友還被打破頭

學生下課嬉鬧一句「有病」遭甩巴掌　國中女師誤會掰：我是自衛

颱風天不飛了！米塔來襲...國內、國際航班「30日停飛懶人包」

星巴克、小7通通買1送1！14家「國際咖啡日」優惠懶人包快筆記

賣房注意！年輕人超討厭的5種居家裝潢　整片地毯、隔間太多都母湯

影／米塔「可能登陸點、影響最劇時間」曝　賈新興：北北基宜桃風雨最明顯

抵抗川普威脅！吹哨人同意出席眾院聽證會　有望說出「完整證詞」

郭粉「韓不退選，票投蔡英文」　郭辦：對粉絲不理性作為深表遺憾

影／宜花桃、新北民眾注意！米塔颱風進逼　土石流黃色警戒達152條

基隆嶼、龜山島封島2天！米塔持續變胖　全台景點休園懶人包

颱風假老闆說「今天上班2倍薪」！　他心動問該衝嗎？　網點破話術：沒去就GG

蘆洲怪男頂樓扔「土製榴彈」紓壓　內裝鋼珠彈射穿玻璃

「女老師只穿內褲」房東3人狂盯　2年偷看破萬次！私生活全曝光

社會熱門新聞

林志成北上自由廣場戰館長！自行..

忠孝復興奪命6秒曝光　單車婦遭..

員工倒地死　業者：她自己不休息

三寶擊落BMW網紅車　車主哭哀..

連千毅被關都因為她　「禍首」面..

小琉球發現大海龜！他被控「抓來..

正妹泣訴被欺負　結果大逆轉

獨／砍殺25刀畫面曝光　真理褲..

只工作一天無預警被開除　超美聽..

學生嬉鬧「有病」　女師怒甩巴掌

即／潑漆2嫌移送　胡志偉：反對..

北市東區單車婦遭砂石車輾斃

連千毅喊假1賠百萬！他拿行李箱..

連千毅貴人是他！　20歲擁千萬..

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

米塔來襲　全台停班停課一覽表

林志成北上自由廣場戰館長！自行宣布勝利

剛換iPhone 11想賣了　他怨輸小米

快訊／大轉彎！　花蓮縣緊急宣布：今停班停課

小玉「9月沒達標退出YouTube」：我們失敗了

雪莉沒穿胸罩直播出事了！50秒露點片瘋傳

女兒跟菜籃「撞衫」！寶媽拍照出賣…網暴動了

陳艾琳懷孕8月和Alex大吵！

即／智利6.8大地震　尚未發海嘯警報

小燕子本名叫啥？黃曉明嗆「你不知道」　蘇有朋神回

米塔來台原因曝　彭啟明說最大降雨熱區：下午達停班課標準

快訊／蘇貞昌臨時抽考　聯繫不上花蓮縣當場發火：要我等多久？

洛威拿見脆弱生命　罕見露驚恐臉

女店員不給取貨　男：我是妳舅舅啊

新竹這間公司橫跨縣市　上不上班引熱議

更多

最夯影音

更多

陸客一家3口狂撕中山大學連儂牆 學生勸阻無效...怒嗆：沒寫不能撕

台港遊行傳「採訪意外」！面具人潑油漆...何韻詩背全染紅

「頑皮白鯨」撞掉潛水員GoPro！下秒鑽海底撿回憨笑：對不起啦

天秤座打5折！新莊天賜百匯吃到飽　風向星座水瓶、雙子同有85折優惠

弟被不當管教！男當街狠揍士官長 拿槍敲頭+用腳踹...幼子全程目睹

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面