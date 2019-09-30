快訊／潑漆2嫌移送北檢！胡志偉「手包三角巾」喊：反對港獨暴力來台灣

記者劉昌松／台北報導

香港歌手何韻詩在9月29日的反送中大遊行中，突遭蒙面人從後方潑淋紅漆，警方迅速將50多歲的胡姓、梁姓嫌犯逮捕，但2男似乎很懂法律，向警方表明拒絕夜間偵訊，而兩人30日上午10時被移送台北地檢署接受檢察官複訊。對此，胡在移送過程中還說：「反對港獨暴力來台灣」、「台灣要安定」。

▲何韻詩被潑漆案，2嫌移送北檢。（圖／記者劉昌松攝）

此外，在移送過程中，有民眾聚集在一旁高喊，「胡志偉加油，幹得好幹得好，以其人之道還治其人之身。」另外，胡昨天到案時有宣稱自己手痛，但警方讓他去醫院看後，似乎也沒怎麼樣，有可能是當時在現場拉扯到。

事件起因是因為，何韻詩29日下午2點50分接受媒體訪問時，忽然被戴著頭套、安全帽的嫌犯，從後方往頭上潑淋紅色油漆，當時在現場戒備的中正一分局花不到2分鐘，就將嫌犯胡志偉以及梁太富逮捕到案，不過由於兩人拒絕夜間偵訊，因此延至30日上午才被中正一分局依涉犯公然侮辱、強制等罪嫌移送台北地檢署接受檢察官複訊。

▲929港台大遊行，何韻詩受訪遭不明人士潑漆。（圖／記者范綱儀攝）

►他奶奶的美麗小秘訣

【更多新聞】

獨／驚悚砍殺25刀畫面曝光！他陷「美人計」遭砍斷右掌 真理褲妹淡定轉身

他「中美人計」赴宴爽吃燒肉！遭3煞埋伏狠砍「右掌僅剩一層皮」鮮血狂噴

林志成「8規則出爐」約戰館長！號稱獎金100萬 選手名單曝光：只有一個人