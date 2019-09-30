單身男臉書取暖嗆女破麻　一句「法官會去聞」真把自己送進法院

▲謝男與李女都是某臉書社團的成員。（示意圖／取自免費圖庫PEXELS，與本案無關）

記者黃翊婷／綜合報導

高雄55歲謝姓男子是臉書某單親單身社團的成員，但他因為不滿其他成員的貼文，2018年8月間在社團內某篇PO文底下留言，罵李姓女網友是花痴、破麻，甚至嗆連法官都會去聞，結果自己真的被送去見法官，並被依公然侮辱罪判處拘役30日，得易科罰金3萬元。

判決書中提到，謝男與李女都是臉書社團「單親單身幸福溫暖在一起」的成員，他卻在2018年8月26日中午12時30分在蔡姓網友發表的文章底下留言，點名李女是花痴二號，「妳也照照鏡子，聞聞看！臭X一個！」、「妳有多久沒被人X了？都臭了」、「快去告，臭X，法官會去聞的！別人是OK，只有妳！破麻」。

▲謝男罵李女是花痴、破麻。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

李女不滿自己莫名挨罵，氣得向台中市第五警分局報案。而遠在高雄的謝男到案後對罵人一事坦承不諱，說詞與李女的證述相符，加上有臉書貼文截圖為證，台中地檢署檢察官訊後依公然侮辱罪起訴他。

台中地院法官認為，謝男明知現今社會網路無遠弗屆，傳送資訊速度很快，竟然輕率在臉書社團用足以貶損他人名譽的字句辱罵李女，有損女方的社會評價，實屬不該，加上事發至今都未能獲得諒解或達成和解，也沒有做出任何相關賠償，最後依公然侮辱罪判他拘役30日，得易科罰金3萬元，全案仍可上訴。

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