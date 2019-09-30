她遭「扯髮+巴頭」扔出博愛座！大媽拿「粉紅小卡」3度重拳怒嗆：給我滾

▲女子遭扯頭髮、打頭。（圖／翻攝爆料公社，下同）

記者林昱萱／綜合報導

這行為會不會太誇張啊，台北捷運29日晚間發生一起事件，當時一名黑衣女子強逼金髮妹讓座，不僅朝對方怒吼：「起來、滾」，甚至還直接拉扯她的頭髮，將她強行從座位拉起，之後還狂巴對方的頭部，行徑相當誇張。

這起事件發生在29日晚上，據了解，當時疑似是因為一個阿伯上車，黑衣女子就逼迫金髮妹讓座，不過阿伯其實也沒打算要坐，結果最後黑衣女子又突然拿出一張粉紅小卡，不斷喊著：「我有這張手冊麻煩妳起來」、「滾」，接著就出手拉扯金髮妹，甚至還突然兇性大發，像是要女子摔角般似的，用力扯住對方的長髮就是一拉，惡狠狠的將對方扯離座位，力道大到讓自己也跌坐在博愛座上。

此外，當事人的老公留言回應：「當時老婆下班身體不舒服，所以才坐在博愛座，然後對方就要我老婆起來給她坐，我老婆也有跟對方說身體不舒服...後來對方就直接拉我老婆頭髮，目前已經驗傷提告了」另外，他也特別表示，「別說我為何沒保護好我老婆，因為我不在現場，我是收到電話通知趕去現場」。

黑衣女子的誇張行徑，讓金髮妹相當傻眼，氣得表示要提告，同時也拜託車上乘客幫忙按鈴，而這起畫面被PO上網後，立即引發不少網友熱議，紛紛留言表示，「應該所有車輛都取消博愛座，因爲沒素質的人會有藉口打人。」、「叫別人讓座的手冊？耍特權的手冊？」、「博愛座設立就是一個錯誤⋯道德綁架」。

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