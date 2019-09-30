一次看懂！颱風假不同調　四種出勤計薪情況

▲颱風來襲，但颱風假如何計薪與出勤規定，勞工朋友有時還是一頭霧水（圖／中央氣象局）

財經中心／台北報導

米塔颱風來襲，各縣市停班情況不一，企業應該如何放假計薪？勞動部說，如果勞工朋友的工作地、居住地或上班必經途中任一轄區，已經停班，勞工可以不出勤，雇主也可以不給薪；未出勤的勞工，雇主不宜扣發工資，也不得視為曠工。

以下是針對不同情況，所做的整理，幫忙大家一次看懂。

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●公司所在地沒有停班

勞動部說，住在停班縣市的勞工，可以不出勤，雇主也可以不給薪。如果勞工出勤，建議雇主加給工資或補休。

住未停班縣市的勞工，仍需出勤，雇主必須給付工資。

●公司所在地沒有停班，主動宣布停班

勞動部指出，依照法令，住在停班縣市的勞工因颱風停班不出勤，雇主可以不給薪；住在未停班縣市的勞工，若因為公司自行停班，雇主必須給付工資。

勞動部呼籲，雇主給薪資時，應該一視同仁，住在停班縣市勞工的薪資不扣發，比較合理。

●公司所在地停班

勞動部說，這種狀況時，勞工不論住在停班或未停班縣市，都可以選擇不出勤，雇主也可以不給薪；如果勞工出勤，建議雇主加給工資或補休。

●公司所在地未停班，部分員工上班路線會經過停班縣市

勞動部指出，這種狀況時，勞工可不出勤，雇主也可以不給薪；勞工若出勤，建議雇主加給工資或補休。

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