　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

強壓脫褲上床...他喊「我黑社會老大」：不要像死魚一樣！看護妹崩潰爆哭

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲陳姓男子去年1月邀已婚女業務吃火鍋，卻在飲料加入安眠藥趁機性侵。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲董男以付清積欠的看護費為藉口，將女看護騙進套房性侵。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者戴若涵／台中報導

台中一名董姓男子曾因詐欺、性侵害等案件遭到判刑，沒想到他不改過自新，反而向曾照顧自己父母的女看護小筑（化名）伸出魔爪。2016年他以要付清先前積欠的看護費為由，將小筑騙到套房內性侵，更嗆自己與警察很熟，「我可以叫警車繞兩圈給妳看」！法院審理後，依強制性交罪判他有期徒刑3年2月。可上訴。

根據判決書，董男2016年3月至7月間聘請小筑當父母的看護，但因持續積欠費用，對方乾脆辭職斷絕往來。沒想到，董男竟用要繳清看護費用，又說自己壓力大想找小筑談心的理由，將對方騙到租屋處套房內。

董男一進房間先說自己家境不好，又罹患精神疾病，來博取同情，趁著小筑鬆懈心防之際，竟不顧對方反對，強脫小筑的衣褲，將她強壓在床上，還嗆聲，「以前是混的，是黑道老大，跟警察很熟，我可以叫警車過來繞幾圈」，嚇得小筑不敢反抗，用手指性侵得逞。

小筑內心感到相當害怕，只好佯裝要上廁所，董男聞言走到陽台抽菸，她趁機偷偷傳訊息給朋友求救，但對方沒有回應，正當內心焦急時，只見董男又走回房間，準備再度性侵她，過程中董男還嫌小筑，「不要像死魚一樣」。不久後，小筑友人見到訊息趕緊打電話，這才阻止了董男的獸行。而小筑返家後忍不住爆哭，最後在父母的陪同下報警處理。

董男在法院審理時辯稱，當時他躺在床上睡著了，那段時間都沒有印象，也不知道為何小筑肚臍、胸部、內褲褲底、陰道深部會有他的DNA。

法院勘驗相關事證後，認為董男有多項前科素行不佳，犯後又飾詞卸責沒有悔意，決定依強制性交罪判他有期徒刑3年6月。董男不服判決結果決定上訴，直說自己沒有性侵小筑，也沒有出言恐嚇，但台中高分院不採信他的說詞，將上訴駁回，維持原判。全案仍可上訴。

►點我超越韓國愉快體驗

【更多新聞】

22歲妞摩鐵嗨一下...他提槍上陣被推開又挨告：硬來！一驗妹妹見「2男DNA」

看電視睡著...她驚覺繼父壓身上「強行進出」！崩潰喊：救命　在媽面前遭蹂躪

賓士接送！金牌教練帶小三「忘情對打」...猛力撞壞沙發　她調監視器一見氣暈

ET快訊
直播／下午米塔狂風暴雨要來了！氣象局曝光颱風最新動態
米塔颱風眼開了！暴風圈11時觸陸　「宜蘭紫爆」升級超大豪雨警
快訊／跟進新竹市　苗栗縣今晚18：00宣布停班停課
「超級討厭放颱風假！」外送員爆接單盛況　無奈：錢都不用賺了
快訊／颱風米塔持續增強！連江縣中午12時起停班停課
快訊／米塔逼近！新竹市宣布晚間18:00停班停課
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

蘆洲怪男頂樓扔「土製榴彈」紓壓　內裝鋼珠彈射穿玻璃

警壓制畫面曝！他為了乾妹妹颱風夜喬債　友人慘遭棍棒K破頭

她遭「扯髮+巴頭」扔出博愛座！大媽拿「粉紅小卡」3度重拳怒嗆：給我滾

強壓脫褲上床...他喊「我黑社會老大」：不要像死魚一樣！看護妹崩潰爆哭

米塔逼近豪大雨猛襲！萬里野柳舊隧道口「地面裂開」　路基下陷單線通行

快訊／潑漆2嫌移送北檢！胡志偉「手包三角巾」喊：反對港獨暴力來台灣

臉書留言罵韓粉「吃屎長大的五毛」　爆氣哥挨告慘賠2萬

929台港大遊行潑漆何韻詩　2嫌「拒絕夜間偵訊」今早移送北檢

為了乾妹妹的1萬塊　男子颱風夜喬債不成朋友還被打破頭

學生下課嬉鬧一句「有病」遭甩巴掌　國中女師誤會掰：我是自衛

陸客一家3口狂撕中山大學連儂牆 學生勸阻無效...怒嗆：沒寫不能撕

台港遊行傳「採訪意外」！面具人潑油漆...何韻詩背全染紅

「頑皮白鯨」撞掉潛水員GoPro！下秒鑽海底撿回憨笑：對不起啦

天秤座打5折！新莊天賜百匯吃到飽　風向星座水瓶、雙子同有85折優惠

弟被不當管教！男當街狠揍士官長 拿槍敲頭+用腳踹...幼子全程目睹

3歲被霸凌到高中、求職處處碰壁　聽障女孩：請給我機會證明價值

印度首屆「放屁大賽」超失敗！3男克服羞恥爭冠全槓龜網笑翻

1天14小時+年休3天女員工腦死 當歸鴨老闆娘喊冤：她不願休息

蔡英文：對岸不希望我連任　他們希望選出對北京低頭的政權

何韻詩遭潑紅漆後回應：一定會追究！　 「這只是冰山一角」恐懼才真正最可悲

蘆洲怪男頂樓扔「土製榴彈」紓壓　內裝鋼珠彈射穿玻璃

警壓制畫面曝！他為了乾妹妹颱風夜喬債　友人慘遭棍棒K破頭

她遭「扯髮+巴頭」扔出博愛座！大媽拿「粉紅小卡」3度重拳怒嗆：給我滾

強壓脫褲上床...他喊「我黑社會老大」：不要像死魚一樣！看護妹崩潰爆哭

米塔逼近豪大雨猛襲！萬里野柳舊隧道口「地面裂開」　路基下陷單線通行

快訊／潑漆2嫌移送北檢！胡志偉「手包三角巾」喊：反對港獨暴力來台灣

臉書留言罵韓粉「吃屎長大的五毛」　爆氣哥挨告慘賠2萬

929台港大遊行潑漆何韻詩　2嫌「拒絕夜間偵訊」今早移送北檢

為了乾妹妹的1萬塊　男子颱風夜喬債不成朋友還被打破頭

學生下課嬉鬧一句「有病」遭甩巴掌　國中女師誤會掰：我是自衛

賣房注意！年輕人超討厭的5種居家裝潢　整片地毯、隔間太多都母湯

米塔「可能登陸點、影響最劇時間」曝　賈新興：北北基宜桃風雨最明顯

抵抗川普威脅！吹哨人同意出席眾院聽證會　有望說出「完整證詞」

郭粉「韓不退選，票投蔡英文」　郭辦：對粉絲不理性作為深表遺憾

宜花桃、新北民眾注意！米塔颱風進逼　土石流黃色警戒達152條

基隆嶼、龜山島封島2天！米塔持續變胖　全台景點休園懶人包

颱風假老闆說「今天上班2倍薪」！　他心動問該衝嗎？　網點破話術：沒去就GG

蘆洲怪男頂樓扔「土製榴彈」紓壓　內裝鋼珠彈射穿玻璃

費城人發大財！哈波最大貢獻提振票房　狂增57萬人進場

想做健康人健檢不可少　健康存摺才是最佳資產

大媽講電話太入迷...踩空落魚池 網歪樓：那個笑聲太魔性！

社會熱門新聞

林志成北上自由廣場戰館長！自行..

忠孝復興奪命6秒曝光　單車婦遭..

員工倒地死　業者：她自己不休息

三寶擊落BMW網紅車　車主哭哀..

連千毅被關都因為她　「禍首」面..

小琉球發現大海龜！他被控「抓來..

正妹泣訴被欺負　結果大逆轉

獨／砍殺25刀畫面曝光　真理褲..

只工作一天無預警被開除　超美聽..

學生嬉鬧「有病」　女師怒甩巴掌

即／潑漆2嫌移送　胡志偉：反對..

北市東區單車婦遭砂石車輾斃

連千毅喊假1賠百萬！他拿行李箱..

連千毅貴人是他！　20歲擁千萬..

更多熱門

相關新聞

疑打火機自燃　廂型車成巨大火球

台中簡姓男子28日早上9點多，開著廂型車行經大里區立元路，突然聽見後車廂有爆炸聲接著起火，雖緊急提水滅火，但因後車廂有堆放泡棉，整輛車瞬間成「巨大火球」，所幸警消馳援撲滅火勢；警方表示，初判是打火機因高溫爆炸才引發自燃，詳細起火原因仍有待釐清中。

正妹泣訴被欺負　結果大逆轉

22歲妞摩鐵嗨一下！他提槍挨告　一驗妹妹見2男DNA

少女抱狗受困沙洲　海巡署救援

新竹高鐵特區　男1日抓2女童性侵

關鍵字：

看護性侵黑社會警車台中死魚

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

米塔來襲　全台停班停課一覽表

林志成北上自由廣場戰館長！自行宣布勝利

剛換iPhone 11想賣了　他怨輸小米

快訊／大轉彎！　花蓮縣緊急宣布：今停班停課

小玉「9月沒達標退出YouTube」：我們失敗了

雪莉沒穿胸罩直播出事了！50秒露點片瘋傳

女兒跟菜籃「撞衫」！寶媽拍照出賣…網暴動了

陳艾琳懷孕8月和Alex大吵！

即／智利6.8大地震　尚未發海嘯警報

小燕子本名叫啥？黃曉明嗆「你不知道」　蘇有朋神回

米塔來台原因曝　彭啟明說最大降雨熱區：下午達停班課標準

快訊／蘇貞昌臨時抽考　聯繫不上花蓮縣當場發火：要我等多久？

洛威拿見脆弱生命　罕見露驚恐臉

女店員不給取貨　男：我是妳舅舅啊

新竹這間公司橫跨縣市　上不上班引熱議

更多

最夯影音

更多

陸客一家3口狂撕中山大學連儂牆 學生勸阻無效...怒嗆：沒寫不能撕

台港遊行傳「採訪意外」！面具人潑油漆...何韻詩背全染紅

「頑皮白鯨」撞掉潛水員GoPro！下秒鑽海底撿回憨笑：對不起啦

天秤座打5折！新莊天賜百匯吃到飽　風向星座水瓶、雙子同有85折優惠

弟被不當管教！男當街狠揍士官長 拿槍敲頭+用腳踹...幼子全程目睹

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面