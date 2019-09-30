強壓脫褲上床...他喊「我黑社會老大」：不要像死魚一樣！看護妹崩潰爆哭

▲董男以付清積欠的看護費為藉口，將女看護騙進套房性侵。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者戴若涵／台中報導

台中一名董姓男子曾因詐欺、性侵害等案件遭到判刑，沒想到他不改過自新，反而向曾照顧自己父母的女看護小筑（化名）伸出魔爪。2016年他以要付清先前積欠的看護費為由，將小筑騙到套房內性侵，更嗆自己與警察很熟，「我可以叫警車繞兩圈給妳看」！法院審理後，依強制性交罪判他有期徒刑3年2月。可上訴。

根據判決書，董男2016年3月至7月間聘請小筑當父母的看護，但因持續積欠費用，對方乾脆辭職斷絕往來。沒想到，董男竟用要繳清看護費用，又說自己壓力大想找小筑談心的理由，將對方騙到租屋處套房內。

董男一進房間先說自己家境不好，又罹患精神疾病，來博取同情，趁著小筑鬆懈心防之際，竟不顧對方反對，強脫小筑的衣褲，將她強壓在床上，還嗆聲，「以前是混的，是黑道老大，跟警察很熟，我可以叫警車過來繞幾圈」，嚇得小筑不敢反抗，用手指性侵得逞。

小筑內心感到相當害怕，只好佯裝要上廁所，董男聞言走到陽台抽菸，她趁機偷偷傳訊息給朋友求救，但對方沒有回應，正當內心焦急時，只見董男又走回房間，準備再度性侵她，過程中董男還嫌小筑，「不要像死魚一樣」。不久後，小筑友人見到訊息趕緊打電話，這才阻止了董男的獸行。而小筑返家後忍不住爆哭，最後在父母的陪同下報警處理。

董男在法院審理時辯稱，當時他躺在床上睡著了，那段時間都沒有印象，也不知道為何小筑肚臍、胸部、內褲褲底、陰道深部會有他的DNA。

法院勘驗相關事證後，認為董男有多項前科素行不佳，犯後又飾詞卸責沒有悔意，決定依強制性交罪判他有期徒刑3年6月。董男不服判決結果決定上訴，直說自己沒有性侵小筑，也沒有出言恐嚇，但台中高分院不採信他的說詞，將上訴駁回，維持原判。全案仍可上訴。

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