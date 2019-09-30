王菲唱完登熱搜　《我和我的祖國》創作靈感來自張家界

▲《我和我的祖國》創作靈感來自張家界。（圖／翻攝中新網）

大陸中心／綜合報導

中國大陸明（1日）將迎來建政70週年，除了「十一閱兵」之外，這段時間最常看到的還有「我和我的祖國」這六個字。《我和我的祖國》其實是一首歌，今年的特殊時刻，不但有同名電影，連藝人王菲都再開金嗓演唱主題曲，這首歌也因此登上熱搜。已故作詞者張藜曾透露，當初填詞的靈感，來自於湖南的張家界。

《張家界日報》報導，《我和我的祖國》由秦詠誠譜曲，張藜填詞。張藜是中國大陸知名的詞作家，他曾透露，這首歌是秦詠誠寫的小提琴協奏曲《海濱音詩》的主旋律，後來才翻寫成了現在的樣子。只不過，張藜當初拿著曲譜，遲遲沒有創作靈感，一直到八個月後，1984年的中秋節，張藜到了張家界，這首歌才真正誕生。

報導指出，張藜當時出席由中國音協、中國作協舉辦的活動，入住大庸縣的大庸招待所。中秋節當天的清晨，他被流水聲驚醒，之後推開房間的窗戶，看到潺潺流水，炊煙裊裊的村莊，突然間，靈感來了，用了不到20分鐘的時間便填完了整首詞。

▲已故作詞者張藜。（圖／翻攝中新網）

關於這段故事，張藜的夫人楊阜蘭在受訪時曾提到，張藜當時對張家界的景色震撼不已，也激起心中對自己生長土地的愛。她指出，「張藜到過很多地方，在別的地方也不是沒感覺，但是張家界就是不一樣。別樣的感覺讓張藜對自己的創作很滿意。」

事實上，王菲此次演唱的《我和我的祖國》其實是同名電影主題曲，這部片安排在10月1日當天上映。《中新網》報導，這部片由七个故事構成，涉及中華人民共和國成立、中國第一顆原子彈爆炸成功、中國女排奧運會奪冠、香港回歸、北京奧運會開幕、神舟十一號飛船返回艙成功著陸、紀念抗戰勝利70週年閱兵等歷史事件。

報導提到，電影由陳凱歌擔任總導演，包括黃渤、吳京、葛優、田壯壯、任達華、張嘉譯、杜江、張譯、耿樂、高亞麟、惠英紅、馬伊琍、佟麗婭、宋佳、梁靜等知名演員參演。

▲王菲演唱電影《我和我的祖國》同名主題曲，圖為電影片段。（圖／翻攝中新網）

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