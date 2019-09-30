快訊／米塔颱風來勢洶洶　侯友宜10點啟動深坑、汐止整備視察

▲侯友宜坐鎮新北災變中心。（圖／市府提供）

記者羅婉庭／新北報導

米塔颱風外圍環流及暴風圈30日下午將影響北台灣，新北市長侯友宜上午八點半坐鎮災害應變中心主持第1次颱風整備工作會報，各區公所同步視訊，結束後侯友宜馬上前往深坑、汐止進行颱風整備視察。

侯友宜第一站將巡視深坑區公所（深坑區深坑街10號）、外股排水支線（深坑區北深路3段361號旁），深坑區視察結束後立即前往汐止區新台五路2段146號，最後是汐止區康誥坑溪逸林園段整治工程（汐止區水源路2段283巷口）。

氣象局在29日晚間已發布陸上颱風警報，新北市災害應變中心及各區公所隨即同步一級開設，進行防颱整備工作。侯友宜原訂下午將至市議會進行施政報告也延期，時間另訂。

侯友宜強調，面對颱風向來是作戰學，料敵從寬，一切以人民的安全為最大考量，更要考量民眾的應變能力，尤其偏鄉更需要及早因應，加上預報資料明天達到停班停課的標準，基於北北基共同生活圈，並經北北基三方共識，宣布30日停止上班及上課。



除此之外，新北市政府也發布颱風相關生活資訊：

1.米塔颱風期間，自9/30上午8時起，開放新北市231所學校校園停車，請車主車輛停放時自行注意車輛安全並請務必留下緊急聯絡電話以利聯繫。

2.9/30新北市下午及晚間暫停垃圾收運。

3.米塔颱風期間，9/30零時起，新北市寬度10公尺以上道路之紅黃線開放停車，同時暫停路邊停車收費。

4.9/30十分瀑布景區休園、各遊客中心休館、RailBike停止營運、碧潭幾米超級月亮藝術裝置撤離。

5.米塔颱風期間，新北YouBike微笑單車自9/30上午10時起停止營運，服務中心也配合停止服務，恢復營運時間將視風雨狀況另行公布。

6.米塔颱風期間，9/30全日跳蛙公車停駛，其他新北市公車依假日班距行駛，後續將視預估風力宣佈減班或停駛訊息。

7.因應颱風影響，淡海輕軌9/30中午前列車正常行駛，自上午6時起班距15分鐘，後續視颱風狀況調整班距或暫停營運。

8.新北市13座運動中心、板樹體育館，9/30停班停課。

9.本市自9/29下午8時開放水門周邊部分道路紅黃線停車並暫停公告路段的路邊停車收費，詳細內容及規定請務必參閱網站：https://tinyurl.com/yxkz8ufa

10.十三層遺址賞燈活動場地（水湳洞停車場）9/30全天關閉。

11.淡水河藍色公路船舶9/30全天停航，另淡水-八里渡輪遊業者視天氣與河面狀況停航，不另行通知。

▲侯友宜坐鎮新北災變中心。（圖／市府提供）

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