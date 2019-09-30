「超級討厭放颱風假！」外送員自爆接單盛況　無奈：錢都不用賺了...

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▲台灣多數外送平台配合政府政策，停班停課即暫停外送服務。（圖／記者呂佳賢攝）

記者黃君瀚／綜合報導

中度颱風米塔逼近台灣，30日全台9縣市停班停課，絕大多數的外送平台也跟進宣布停止送餐服務。不過就有外送員說出真心話，提及過往風雨日子最是生意興隆、接單不斷，「下大雨我心甘情願的外送」；現在平台只要放颱風假就關閉，等於失去了賺一大筆錢的機會，只有滿心的無奈。

何姓男網友29日深夜在「爆怨公社」發文，表示非常討厭放颱風假，原因很簡單，「下雨天是外送生意最好的時候了」。只要地方政府一宣布放個颱風假，外送員錢都不用賺了，「超級討厭」。

他說，實在很不懂為什麼台灣有很多人喜歡放颱風假，如果真的討厭上班，就辭職待在家裡就好，「想放假多久就放假多久」。何男吐槽，每一次放颱風假，都可以看到電影院、百貨賣場、KTV人山人海，這樣根本失去了放假防災的意義了，「討厭放颱風假的出個聲，讓我知道我不孤單。」

文章貼出後，引起不少討厭颱風假的網友共鳴，「放完假以後趕工作進度很崩潰的」、「餐飲業沒放颱風假的一天，我會一直討厭颱風假的」、「颱風假完全沒有意義+1」、「上班上課很危險，逛街唱K看電影很安全」、「服務業對於放颱風假超級無感，風雨再大還是要上班」、「我更討厭沒錢，因為我經濟不允許我放太多假。」

▲記者實測《Foodpanda》和《Uber Eats》程式，停班課的北市確實無法叫外送。（圖／記者林敬旻攝）

不過也有另一派人認為，這是合理的權益，也不該輕忽颱風的影響，「颱風假對於很多人還是必須的」、「很多人的颱風假，是有假又有薪水」、「學生的我太愛颱風假了」、「放颱風假又不會扣薪水也不扣假，幹嘛不放。」

此外還有網友質疑，萬一颱風天外送真不幸出事了，是不是又要檢討民眾、檢討廠商？何男則反駁，颱風天外送錢賺得多，他願自行承擔風險，「出事也是我的事情，我有什麼好抱怨的？下大雨我心甘情願的外送。」

記者實際打開《Foodpanda》程式，最上方公告寫著，「因颱風影響，為了外送員的安全，目前您所在的地區依政府公告暫停提供外送服務。預定於9月30日外訂單將會被取消。」

另一家外送商《Uber Eats》則發出「颱風暫停營運」公告，文中提及依照政府發佈的停班停課通知，30日將暫停營運，「請大家務必注意自身安全與做好防颱準備，也讓外送伙伴們好好休息吧！」