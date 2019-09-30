可載100多人來回月球！SpaceX新一代火箭高118米　預計6個月進入地球軌道

▲ 新一代火箭「星艦」發表會全程。（影片取自Youtube，如遭刪除請見諒。）

▲ 2019年9月28日，SpaceX執行長馬斯克（Elon Musk）介紹新一代火箭「星艦」（Starship）。（圖／路透）

實習記者許祐誠／綜合報導

太空探索技術公司SpaceX執行長馬斯克（Elon Musk）28日介紹公司新一代火箭「星艦」（Starship），稱之為「太空聖杯」，並計畫在6個月內發射進入地球軌道，目標是明年可以承載人類登上月球和火星。

根據《路透社》報導，當天正好是SpaceX旗下的獵鷹1號火箭問世11周年，馬斯克於美國偏遠小鎮（Boca Chica）的公開發會上，在記者和星際迷面前介紹新一代火箭「星艦」，據稱可以乘載100人進入月球和火星。「基本上這是太空聖杯」，馬斯克表示，「我們成為太空文明的關鍵突破因素，就是要讓太空旅行變成像是航空旅行一樣。」

▲ 星艦高達118公尺，可乘載10多人。（圖／路透）

值得一提的是，由不鏽鋼材料製造的新一代的星艦高達50公尺，直徑為9公尺，如果加上協助發射至太空的「Super Heavy」大型火箭，總高度共達118公尺，獵鷹一號相較之下顯得相當渺小。

由於SpaceX星艦3年計畫的測試地點位於Boca Chica，引發測試地點一英里外的部分居民緊張。對此，馬斯克表示，「我認為對於村莊的實際影響非常低，但也不微小，因此隨著時間流逝，我們最好買下村莊，我們已經提供報價。」但仍遭到部分居民反對。