民進黨新決議文　國台辦：惡意操弄兩岸議題「謀選舉私利」

▲民進黨主席卓榮泰出席全代會。（圖／記者李毓康攝）



記者任以芳、蔡紹堅／北京－台北連線報導

民進黨28日在全代會上通過「社會同行世代共贏」決議文，明確反對「一國兩制」，強調堅持民主人權。國台辦發言人馬曉光29日表示，決議文暴露民進黨頑固堅持「台獨」分裂立場的真面目，證明民進黨與其當局是兩岸和平的麻煩製造者，「目的就是要激化兩岸對立對抗，惡意操弄兩岸議題謀取選舉私利。」

▼國台辦發言人馬曉光。（圖／記者曾俊豪攝）

馬曉光指出，「這個所謂『決議文』，充分暴露民進黨頑固堅持『台獨』分裂立場、蓄意破壞台海地區和平穩定的本來面目，充分證明民進黨及其當局是兩岸關係和平發展的麻煩製造者、島內社會和諧的撕裂者和台灣同胞利益福祉的破壞者。」

馬曉光提到，民進黨新決議文之目的，就是要激化兩岸對立對抗、壓制廣大台灣同胞改善與發展兩岸關係的呼聲，惡意操弄兩岸議題謀取選舉私利。

馬曉光強調，「台獨」是絕路，只會給廣大台灣同胞帶來深重禍害。台灣是包括2300萬台灣同胞在內的全體中國人民的台灣，台灣的前途由全體中國人民共同決定，「我們願意為和平統一創造廣闊空間，但絕不為各種形式的『台獨』分裂活動留下任何空間。民進黨『獨』心不死，終將被滾滾向前的歷史大勢所拋棄。」

▼總統蔡英文出席民進黨全代會。（圖／記者李毓康攝）