iPhone 11 Pro Max零組件成本曝光！外媒拆解發現佔售價三分之一不到

記者陳心怡／外電報導

繼外媒iFixit拆解iPhone 11 Pro Max之後，國外機構Techinsights也拆解了iPhone 11 Pro Max，並詳細分析整體物料成本（BOM），BOM單指各零組件成本，未包含研發等其他成本。

外媒拿iPhone 11 Pro Max 512GB版本拆解發現，其中最貴的零組件是三鏡頭模組，價格為73.5美元（約新台幣2301元），其次是顯示螢幕／觸控螢幕66.5美元（約新台幣2082元），再來就是A13處理器的64美元（約新台幣2003元），這幾項最貴的元件，成本總計204美元（約新台幣6387元）。

其它也算是高價位的零組件還有，儲存晶片58美元、射頻元件30美元、PCB基板16.5美元、記憶體11.5美元，還有組裝與測試的費用21美元，所有零組件加起來計算，BOM總成本約為490.5美元（約新台幣1萬5357元）。但相較於iPhone 11 Pro Max 512 GB在台灣蘋果官網定價（新台幣5萬2400元），零組件成本大約只佔29%，若只看BOM成本，蘋果等於賣一支賺兩支。

▲iPhone 11 Pro Max成本約新台幣1.5萬元。（圖／翻攝自techinsights）

假如與前一代的iPhone XS Max的BOM成本453美元相比，iPhone 11 Pro Max的成本是有所提高的，高出37美元，增加的主要成本來自三鏡頭模組、處理器和數據晶片的提升。