新北防颱！11項完整資訊看這邊　侯友宜：以人民安全為最大考量

▲新北市長侯友宜提醒市民小心防颱。（圖／翻攝侯友宜臉書）

記者蔡文鈴／台北報導

米塔颱風來襲，北北基共同宣布30日停止上班上課，行政院長蘇貞昌坐鎮災害應變中心，掌握地方應變處理，新北市長侯友宜也在臉書呼籲民眾要小心防颱，並列出11項因應颱風的生活資訊提醒市民。

侯友宜一早前往災害應變中心聽取氣象團隊、各局處及各區最新情形與防颱進度，他提醒，市民朋友們提前做好防颱準備，並隨時注意颱風動態及市府公告相關防災訊息，出門在外要格外小心，行車保持適當距離。若有發生任何災情，請撥打110或1999市民專線。

侯友宜列出11項防颱資訊，如下：

1.米塔颱風期間，自9/30上午8時起，開放新北市231所學校校園停車，請車主車輛停放時自行注意車輛安全並請務必留下緊急聯絡電話以利聯繫。

2.9/30新北市下午及晚間暫停垃圾收運。

3.米塔颱風期間，9/30零時起，新北市寬度10公尺以上道路之紅黃線開放停車，同時暫停路邊停車收費。

4.9/30十分瀑布景區休園、各遊客中心休館、RailBike停止營運、碧潭幾米超級月亮藝術裝置撤離。

5.米塔颱風期間，新北YouBike微笑單車自9/30上午10時起停止營運，服務中心也配合停止服務，恢復營運時間將視風雨狀況另行公布。

6.米塔颱風期間，9/30全日跳蛙公車停駛，其他新北市公車依假日班距行駛，後續將視預估風力宣佈減班或停駛訊息。

7.因應颱風影響，淡海輕軌9/30中午前列車正常行駛，自上午6時起班距15分鐘，後續視颱風狀況調整班距或暫停營運。

8.新北市13座運動中心、板樹體育館，9/30停班停課。

9.本市自9/29下午8時開放水門周邊部分道路紅黃線停車並暫停公告路段的路邊停車收費，詳細內容及規定請務必參閱網站：https://tinyurl.com/yxkz8ufa

10.十三層遺址賞燈活動場地（水湳洞停車場）9/30全天關閉。

11.淡水河藍色公路船舶9/30全天停航，另淡水-八里渡輪遊業者視天氣與河面狀況停航，不另行通知。

侯友宜強調，面對颱風向來是作戰學，料敵從寬，一切以人民的安全為最大考量，更要考量民眾的應變能力，尤其偏鄉更需要及早因應，加上預報資料明天達到停班停課的標準，基於北北基共同生活圈，並經北北基三方共識，宣布30日停止上班及上課。

►比「蔡賴配」更對味的美麗搭配