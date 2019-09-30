六旬視障男長期居陋室　行善團助建新厝工作室助謀職

▲台灣寶島行善義工團幫弱勢興建新厝。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

家住竹崎鄉白杞村的62歲視障者林先生，獨居在破舊簡陋房屋，經村長、公所及社會局關心探視，發現林家房屋年久失修，已不堪居住，在台灣寶島行善團協助下，縣府連結資源協助重建房屋，立委陳明文夫人廖素惠、竹崎鄉長曾亮哲、李政毅、林慶勳29日特地到場關心，並感謝台灣寶島行善義工團的大力協助，期盼拋磚引玉，呼籲社會大眾多關心周遭的弱勢家庭，協助他們改善生活困境。

林先生領有嘉義縣第二類(視障)重度身心障礙證明，僅靠身障生活補助、勞保老年年金及視障按摩微薄工作收入維生，並由社會局提供身心障礙者送餐服務。

▲台灣寶島行善義工團完工後新厝，並幫安設按摩床方便謀生。（圖／記者翁伊森翻攝）

社會局長李政毅指出，案家房屋年久失修，破損不堪，壁癌、漏水問題嚴重，影響生活品質，經村長林慶勳反應，社會局立即結合民間團體台灣寶島行善義工團前往關心，經討論後決定不修繕，立即重建，從拆屋到重建耗時3個多月，並提供日常生活所需的液晶電視、冰箱、洗衣機等硬體設備，總共花了35萬元，台灣寶島行善團、社會局和各界以實際行動協助林先生改善生活品質，讓案家沒有後顧之憂。