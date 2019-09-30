殺秋行軍蟲拯救玉米田　張麗善霸氣啟動百萬預備金補助　

▲縣長張麗善動用預備金要讓秋行軍蟲絕跡。（圖／雲林縣政府提供）

記者唐詠絮／雲林報導

雲林縣沿海7鄉鎮已受求行軍蟲危害，硬質玉米316公頃中有96公頃傳出災情，相當嚴重，縣長張麗善擔心中央資源可能無法立即進入雲林，照顧農民為重，緊急應變動用第二預備金進行藥物防治，未來農民在發現蟲蹤後，即可向當地農會申請購藥防治，不必再經過通報農改場鑑定、判定程序，簡化防疫流程。

▲預備金全面補助。

農業處長魏勝德亦表示，9月1日起雲林境內秋行軍蟲疫情通報132案、共96公頃，且受害的案件數與受害面積有爆發跡象，目前縣府仍持續不間斷的依照中央指示第二階段方式受理通報與勘查鑑定，雲林縣政府、地方公所、農會與鑑定單位台南區農業改良場皆同步增加4倍勘查人力，加速辦理中，雲林縣政府持續呼籲農民朋友加強巡田與通報，各公所及農會為方便農友就近通報，皆已主動開設秋行軍蟲通報窗口受理中。

▲玉米田快被秋行軍蟲啃光。

雲林縣動植物防疫所長廖培志指出，對秋行軍蟲進行化學防治時，請輪用不同作用機制農藥，並遵守安全採收期。田間巡視發現蟲卵或蟲體，可用手摘除，減少幼蟲孵化，亦可運用植株翻埋及淹水方式減少蟲源密度，避免擴大危害。

張麗善強調，為因應此波秋行軍蟲疫情，縣府啟動防治資材補助經費100萬元，投入疫情相對嚴峻的鄉鎮，協助農友度過蟲蟲危機，請盡速洽當地農會提出申請，購藥費用將由縣府補助，請農民安心防疫，另農民所擔心收獲量未達每分地250公斤收購門檻，將無法獲得轉作補助，縣府也會全力協助爭取，降低農民損失。

►勝過高鐵撿到3百萬的快感

【其他新聞】

►929台港大遊行潑漆何韻詩 2嫌「拒絕夜間偵訊」今早移送北檢

►館長遭脅「開槍潑糞」！ 損失2000萬怒了反擊…2萬人心疼挺爆