糾纏人妻...渣男交流道堵人：我要妳！她哭喊：不要　摩鐵內2度「強行進出」

▲楊姓男子玩手遊認識人妻，竟跑到對方工作地堵人，將逼與他開房間，遭判刑2年。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者陳韻如／台南報導

台南一名人妻小潔（化名）玩網路遊戲認識一名楊姓男網友，2人無話不談，甚至互相傳送曖昧對話。2人認識3個多月從未見過面，但某日楊男卻突然跑到小潔上班的醫院，誘騙對方上車後恐嚇，「如果不和我開房間，我會亂到你離婚」，逼小潔與他到摩鐵開房間，1晚上2度硬上對方得逞。事後經小潔提告，法官則依強制性交罪判他2年徒刑，緩刑4年。

判決書指出，2人2017年3月間透過手遊認識，聊了3個多月從未見過面。然而，楊男同年6月8日凌晨，卻突然跑到小潔上班的醫院，想給她一個驚喜。小潔對於楊男未告知卻突然跑來的狀況感到相當訝異，但仍與他碰面，並表示剛下班很累想回家休息，可以載楊男到車站搭車。未料，楊男途中反悔不願下車，還不斷表達希望與小潔交往，但都遭到拒絕。

對於楊男的舉動，小潔只好漫無目的的開車載著楊男四處晃，直到她將車開到國1永康交流道下後，楊男才心不甘情不願的下車。原以為事情已結束，但沒想到楊男下車後卻擋在車前，不讓小潔離去，碰巧當時有巡邏員警經過，發現2人在路邊爭執，便將2人帶回協談，但協談不成，小潔便先行返家。

未料，小潔還沒回到家，楊男又傳訊道歉，希望小潔能給他最後一次機會，小潔於是心軟答應再見面。然而，楊男上車後卻性情大變，出言恐嚇，「如果不和我開房間，我會亂到你離婚」、「若不配合，自己想好後面的路」、「我就是要你」等，作勢要將2人的關係告知小潔丈夫。

小潔因害怕與楊男的曖昧對話讓丈夫知道，逼不得已只好配合楊男，跟著他到摩鐵。楊男一進到摩鐵，完全不顧小潔哭喊「不要」，強行硬上2次。小潔事後情緒崩潰，經友人陪同後報警提告。

法院審理時，楊男坦承犯行，還寫下道歉書與小潔達成和解，法官審酌他犯後態度良好，因此將他依強制性交罪判處2年徒刑，緩刑4年，而緩刑期間須付保護管束。全案可上訴。

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