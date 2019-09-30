警壓制畫面曝！他為了乾妹妹颱風夜喬債　友人慘遭棍棒K破頭

記者孫于珊／新北報導

5名員警奮力上前將男子壓制！新北市汐止區30日凌晨3時許，一名鄭姓男子持棍棒攻擊一名21歲王姓男子，將他打到頭破血流，原來是雙方人馬為了「債務問題」談判不成引發衝突。警方到場後，在現場所有人帶回派出所並依法究辦。

▲汐止警將持棍棒攻擊的鄭姓男子壓制上銬。（圖／記者孫于珊翻攝）

據了解，王男是23歲林姓男子的友人，林男為了幫王姓乾妹妹協調1萬多元的債務，便在「網路約戰！」與20歲鄭男等3人相約於中興路上的KTV附近談判，王男也到場聲援林男，不料反遭鄭男持棍棒痛毆，頭部有撕裂傷，所幸經檢視並無大礙。

汐止分局偵查隊長陳盈元指出，由於鄭男與王女有1萬多元債務糾紛，林男為了幫王女喬債，帶了王姓友人一同前去相約地點中興路，與鄭男等3人談判，但過程中，雙方發生口角，鄭男不滿王女欠錢還撂人，於是持棍棒痛毆王男。警方到場後，迅速上前將人壓制逮捕，並將涉案5人全數帶回派出所，雖然雙方不願提告，但警方不容許街頭暴力發生，訊後將5人依《社會秩序維護法》偵辦。

▼汐止分局偵查隊長陳盈元。（圖／記者孫于珊翻攝）

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