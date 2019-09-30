快訊／新竹市颱風不放假「臉書萬則留言灌爆」！林智堅回應了

▲林智堅稍早針對颱風放假與否作出回應。（圖／新竹市府提供）

記者陳凱力、莊智勝／新竹報導

中度颱風米塔路徑持續西修，對台灣北部、東部威脅逐漸增大，29日入夜後北台灣逐漸能感受到米塔威力。但昨晚北部各縣市陸續宣布停班停課時，新竹卻出現縣市不同步怪象，竹縣宣布30日停班課、但竹市仍正常上班上課，市長林智堅臉書也因此遭到民眾湧入萬則留言灌爆；對此，林智堅30日早上作出最新回應，「一直以來颱風假的標準都是依據消防局、氣象局專業評估作判斷，昨晚收到的資訊，新竹市都是不符合停班課標準，一切都是依照專業做出的決定。」

9月凶颱米塔來勢洶洶，逐步接近台灣東部海域，且移動過程中還不斷增強、變胖。氣象局預報中心課長羅雅尹表示，過去米塔路徑略有西修、往台灣陸地方向做調整，預估颱風中心將會非常貼近東北角，提醒自30日下半天起，風力、雨勢都會更加顯著，北台灣、東台灣民眾須多加留意。

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在米塔逐漸接近時，29日入夜後北台灣已經開始出現陣陣風雨，北部各縣市晚間陸續宣布30日停班、停課，但新竹縣市卻罕見不同調，竹縣宣布30日停班課，但竹市則宣布正常上班上課，因此引來新竹民眾不滿，29日晚間湧入萬則留言灌爆林智堅臉書，「小孩在竹縣上課，爸媽在竹市上班，小朋友誰顧啊？」「新竹縣市放假應該要同步吧」、「謝謝智堅，讓我看到新竹市的與眾不同」、「拜託，北部就剩新竹市沒放假，到底在堅持什麼？」

對此，林智堅30日上午針對颱風假一事作出回應，坦言每次有颱風，新竹市政府都是嚴陣以待，與市民一起及早做好防颱準備，這次米塔颱風來襲，呼籲市民朋友颱風期間盡量注意颱風動態，在這次應變中心消防局簡報中可以知道，這一次颱風可能會帶來比較大的風勢，雨量雖然不大，不過過去我們經驗告訴我們，颱風瞬間雨量過大時，容易造成積淹水問題，因此市府還是嚴陣以待。

林智堅指出，「到底放不放颱風假？一直以來標準都是一致的，都是依據消防局、氣象局專業評估來作判斷，昨天（29日）宣布新竹市上班、上課，在當下的時間，我們所得到的資訊都是新竹市不符合停班課標準，一切都是依照專業做出的決定。新竹市政府只要符合停班停課標準，我們就停班停課，但不符合停班停課標準，我們就宣布上班上課，這都照專業評估。」

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