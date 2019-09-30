川普漸失農民支持！　美玉米種植者憂：2700個工作崗位流失

▲ 川普宣稱，有一項龐大的乙醇計畫正在醞釀中。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美中貿易戰持續延燒，對美國農民來說相當痛苦，且生物燃料問題近來正逐漸削弱他們對政府的支持。根據美國全國玉米種植者協會（National Corn Growers Association）網站，23名玉米種植者組織領袖致函總統川普（Donald Trump），稱其政府放棄生物燃料，使玉米需求降低，「農村的挫折感正在加劇。」

美國環境保護局（EPA）8月給予小型煉油廠31項豁免，暫時免除其生物燃料法律責任，意即免除煉油廠需在汽油中混合乙醇等生物燃料的義務。當時農民立即表示憂慮，但川普隨後在推特上宣稱，正在醞釀一項龐大的乙醇計畫，「當農民看見我們為乙醇所做的一切，他們會非常高興。」

▲ 美國農民致函川普，要求解決以醇問題。（圖／路透）

美國有線電視新聞網（CNN）報導，時隔一個月，農民顯然已經等不及了。玉米種植者組織領袖在信中指出，越來越多乙醇工廠關閉或降低產量，導致逾2700個工作崗位流失。一旦煉油廠減少黃豆及玉米的使用量，就會拉低農作物價格，使得農民收入降低。愛荷華州黃豆農民赫克（Ron Heck）表示，「這顯然削弱（農民）對政府的支持。」

儘管中國對多項美國農產品徵收關稅，美農過去普遍支持川普及其與中國達成新協議的目標。中國曾是美農最大的黃豆市場，但近來出口量大幅下降，使得黃豆庫存量來到史上新高。川普撥出280億美元給在北京當局的報復性關稅下受到傷害的農民，卻不代表足以彌補他們所有的損失。

但對包括赫克在內的許多農民來說，短痛是值得的。因為他相信，與中國達成新貿易協定將解決不公平的貿易行為，但乙醇又另當別論。他指責，是環保局造成此事端，「問題出在環保局。所以我們給川普一段合理的時間來解決。如果他沒有做到，部分農民會說他沒有兌現承諾。」

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