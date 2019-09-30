烏克蘭前檢察總長：沒理由查拜登父子！　「那是美國管轄範圍」

▲ 盧森科8月剛卸任。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普（Donald Trump）身陷「通烏門」醜聞，被指為2020大選向烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）施壓，要求他調查政敵拜登（Joe Biden）。烏克蘭前檢察總長盧森科（Yuriy Lutsenko）對此指出，烏克蘭沒有理由調查拜登。

盧森科向英國廣播公司（BBC）表示，一切針對美國前副總統、民主黨總統參選人拜登和他兒子杭特（Hunter）的調查都應由美方著手。他說明，「我不懂任何依據烏克蘭法律調查喬.拜登或杭特.拜登的理由。」

白宮公開的談話內容顯示，川普7月25日與澤倫斯基通話，要求烏克蘭針對拜登及其之子的腐敗指控進行調查，使眾議院民主黨人聯手發起彈劾。

▲ 川普與澤倫斯基在聯合國大會進行場邊會談。（圖／路透）

拜登擔任前總統歐巴馬（Barack Obama）副手期間，在美國對烏克蘭政策上扮演關鍵角色。川普及其盟友此前一再指控，拜登曾要求解除烏克蘭首席檢察官肖金（Viktor Shokin）的職務，因為他持續調查該國天然氣公司布里斯瑪（Burisma），而杭特自2014年起便擔任這家公司的董事。

接替肖金職務的盧森科8月卸任，接受BBC訪問時指出，目前沒有計畫對布里斯瑪進行調查，而任何針對杭特的調查都必須由美國著手展開。他表示，這是美國的管轄範圍，且布里斯瑪就算有挪用公款嫌疑，時間點也是在杭特成為董事會成員的2至3年前。

盧森科還透露，他已經和川普的私人律師朱利安尼（Rudy Giuliani）會面，而對方問他，是否能在烏克蘭對拜登父子啟動調查。盧森科說明，「我告訴他的就和我告訴你的一樣——這不屬於我的權限。這比較像是美國的管轄範圍。如果你向我提出請求，我將提供官方的回應。但我的回答是，這不屬於烏克蘭的管轄範圍。」他指出，「（對與烏克蘭法律無關的事件）我無能為力。」

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