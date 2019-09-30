蔡正元挺吳敦義列不分區第一名：不會像朱立倫拍拍屁股走人

▲吳敦義、朱立倫。（合成圖／記者屠惠剛攝、朱辦提供）



記者蔡文鈴／台北報導

外傳國民黨主席吳敦義將列不分區立委第一名，未來可當上立法院龍頭，吳敦義則表示會列入考量。對此，前立委蔡正元30日在臉書發文表示支持，更直問「過去四年，國民黨在立法院還輸不夠嗎？」

蔡正元支持吳敦義列不分區立委第一名，他表示，由於上屆國民黨立委大敗，朱立倫提名的不分區名單創下史上最低得票率，名單上無能征善戰之輩，換來國民黨軟弱無力的立院黨團，朱立倫拍拍屁股走人，留下無人領導且難以運作的黨團。

蔡正元指出，吳敦義要為這屆新提名的立委、不分區名單負完全責任，也要對下屆國民黨團的戰力負起百分之百的義務，因此，「列名不分區第一名就是劃押擔保」，不可以拍拍屁股走人。

蔡正元說，吳敦義幹過副總統和行政院長有著副總統的卸任禮遇，列不分區第一名談不上沾好處，更談不上私心自用，有機會就爭取立法院長，沒機會就領導立法院黨團，不會像這一屆群龍無首。

蔡正元表示，有人說不分區第一名要提「形象牌」，但民進黨蘇嘉全有什麼形象？說難聽一點在立法院這個血腥戰場，「形象牌」就是「無能無用牌」，說穿了就是銀樣蠟槍頭，「過去四年國民黨在立法院還輸不夠嗎？」

蔡正元強調，吳敦義雖然不討喜也沒花俏，但卻是目前國民黨內擁有最多脈絡，可以駕馭立委的領導人，若吳敦義不挑這個責任，憂讒畏譏放棄這個義務，回去享受卸任副總統的優閒，就是歷史罪人，「吳敦義該挑擔子的時候就該列不分區第一名，更不要瞻前顧後。」

蔡正元提到，有人說吳敦義要像洪秀柱找個堅困選區才是好漢，不過，吳敦義是現任黨主席要負責所有立委的選情，可以像洪秀柱只管一個選區嗎？他提醒，把黨主席綁在一個選區讓黨中央唱空城計，這可會讓蔡英文爽死了。

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