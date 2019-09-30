快訊／米塔颱風強襲！　高鐵宣布：30日全線維持正常營運

▲高鐵30日全天正常營運。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者賴文萱／台北報導

因應米塔颱風來襲，台灣高鐵表示，已完成防颱應變中心開設，24小時監控全線颱風動態。依照目前各項氣象資料研判，米塔颱風對今（30）日高鐵營運影響有限，故「今天全天維持正常營運服務，各車次列車依時刻表發車」。鑒於目前颱風路徑仍持續變化，高鐵將進一步蒐集颱風相關資訊後，規劃明（10/1）日營運模式，並於今日晚間20時前宣布。

颱風期間為確保運行安全，部分路段若風速、雨量過大，達到運轉限制標準時，列車將採取行車速限；旅客如需查詢高鐵營運服務相關資訊，敬請查閱台灣高鐵企業網站（http://www.thsrc.com.tw/）、高鐵App「T Express」所發布之最新消息，或至企業網站「聯絡我們」洽詢。

請繼續往下閱讀...

台灣高鐵颱風期間相關退費及退票規定，說明如下：

1.自發布海上颱風警報日至解除海上颱風警報日止，購買上述期間列車車票之旅客，若列車正常運行而未搭乘，或列車運轉變更、車次取消，可自乘車日起一年內，持未經使用之車票至高鐵各車站辦理退票，免收手續費。

2.為確保列車運行安全，若風速、雨量達到運轉限制標準時，列車將採取行車速限，如因此延誤預定到站時間，屬天然災害因素，不適用延遲退費規定。