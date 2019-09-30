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影／26歲女神級正妹直播爆紅！學歷超威「雙名校博士」　一公佈網暴動：天菜

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記者鄭思楠／綜合報導

北京大學26歲在讀博士生楊慧琴日前在大陸爆火，超高顏值的她同時也是哥倫比亞大學商學院的聯合培養博士生，除了學習成績出眾，更是一名網美，通過拍影片分享學習經驗，收獲大批粉絲追蹤，更有粉絲因看直播後成功考上第一名。網友嗨爆，「這麼美還這麼努力，天菜！」

據《看看新聞》報導，楊慧琴表示，小時候曾有段日子因為自己貪玩，導致學習成績大跌讓父母難過，給家人帶來不少困擾，事後決定努力學習，終獲得現時的成就。

▲▼北京大學女博士在網路爆火。（圖／翻攝自看看新聞）

▲北京大學女博士在網路爆火。（圖／翻攝自微博）

至於成為網美的緣由，楊慧琴回憶，大學時曾上電視節目，隨後在社交平台上接到不少後輩留言說自己在學習的困惑，「發現大家都有很多共同難題，所以決定錄影，將學習心得放上網供大家觀看。」

她透露，自己主要是培養大家對學習的興趣，「曾有一女孩子向她分享，因看了她介紹的背英文單詞的方法，成績進步特別大，還拿到了年級第一。」

▲▼北京大學女博士在網路爆火。（圖／翻攝自看看新聞）

▲她因直播分享學習經驗成網美。（圖／翻攝自微博）

對於自己成功之道，楊慧琴表示，「應該是謙虛，然後就會發現身邊人的優點，然後把他們的優點集中在自己身上」。她希望因自己的存在，讓大家看到，「通過自己的努力，甚至可以過得比我更好。」

網友看後嗨爆，「高智商美女，直播傳遞正能量」、「美女+學霸，人生贏家」、「學歷高，長的漂亮，還這麼努力， 這是要別人怎麼活」、「因顏值而來，因涵養而留下」、「我也常看她的直播，不論是學習還是生活，分享的經驗都很受用，特別好的小姐姐」。

我該答應女友嗎？

▼楊慧琴演值超高。（圖／翻攝自微博）

▲▼北京大學女博士在網路爆火。（圖／翻攝自看看新聞）

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